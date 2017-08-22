У Луцьку на ремонт алеї центрального парку виділять 3 мільйони





Питання розглядали під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету у четвер 20 грудня, - пише



Секретар міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що нещодавно парк отримав нове дихання та динаміку. Значна частина ремонтних робіт на алеях, встановлення ліхтарів виготовлено за спонсорські кошти. Але його центральна алея застаріла. Тож її хочуть привести до ладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на ремонт центральної алеї у парку імені Лесі Українки планують виділити 3 мільйони гривень. Гроші планують виділити із бюджету розвитку.Питання розглядали під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету у четвер 20 грудня, - пише Конкурент Секретар міської радизазначив, що нещодавно парк отримав нове дихання та динаміку. Значна частина ремонтних робіт на алеях, встановлення ліхтарів виготовлено за спонсорські кошти. Але його центральна алея застаріла. Тож її хочуть привести до ладу.

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