вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на ремонт алеї центрального парку виділять 3 мільйони

У Луцьку на ремонт алеї центрального парку виділять 3 мільйони
У Луцьку на ремонт центральної алеї у парку імені Лесі Українки планують виділити 3 мільйони гривень. Гроші планують виділити із бюджету розвитку.

Питання розглядали під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету у четвер 20 грудня, - пише Конкурент.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що нещодавно парк отримав нове дихання та динаміку. Значна частина ремонтних робіт на алеях, встановлення ліхтарів виготовлено за спонсорські кошти. Але його центральна алея застаріла. Тож її хочуть привести до ладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, алея, Луцьк, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Лучанам розповіли, чому газ не може бути дешевим
Сьогодні, 17:55
У Луцьку на ремонт алеї центрального парку виділять 3 мільйони
Сьогодні, 17:31
Із фракції «УКРОП» в облраді витурили «неугодного» ректора луцького вишу
Сьогодні, 17:21
П'яна волинянка зачинила в хаті своїх дітей
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
У луцькому парку з'явиться 5-кутна лавочка-ліхтар У луцькому парку з'явиться 5-кутна лавочка-ліхтар
22 серпень, 2017, 19:53
«Святкова алея 2016» запрошує лучан та гостей міста «Святкова алея 2016» запрошує лучан та гостей міста
15 серпень, 2016, 16:07
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
12 грудень, 15:45
У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО
12 грудень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень
Сьогодні, 18:13
 0
У Луцьку з'явилася «своя» абетка
Сьогодні, 18:05
 0
MONATIK написав саундтрек до фільму про секс. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Сьогодні, 17:56
 0
Лучанам розповіли, чому газ не може бути дешевим
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8