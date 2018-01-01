Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 грудня
Сьогодні, 11:00
Новорічні свята уже на порозі, тож уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 21 грудня
Подія: «LeoBand Orchestra» з різдвяною програмою «White Christmas»
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: 21 грудня у «Промені» виступить львівський «LeoBand Orchestra». Музиканти виступлять з різдвяною програмою «White Christmas».
Чому варто піти на концерт «White Christmas»?
1. Відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва
2. Почути улюблені хіти
3. Насолодитись звучанням неперевершеного Leoband Orchestra та голосами Павла Ільницького, Оксани Караїм і Ladies’ TRIO
Напередодні Нового року LeoBand Orchestra вже традиційно запрошує відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з програмою «White Christmas».
Пориньте у вир різдвяних святкувань зі звучанням улюблених хітів: Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It’s The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! – Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інших святкових композицій.
Новорічні пісні прозвучать у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм і чарівного Ladies’ TRIO.
Подія: Christmas Market
Тип заходу: різдвяний ярмарок
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 11:00
Що обіцяють: Grand Central food terminal запрошує лучан відвідати незабутній «Christmas Market», який пройде на 4-му поверсі РЦ «Промінь».
Виставка-продаж від місцевих талантів, які виготовляють прикраси, іграшки, свічки, віночки, декоративні ялинки – хендмейд. Смаколики від місцевих кондитерів – імбирне печиво, капкейки, «солодкі будиночки», цукерки... ви вже напевно відчуваєте цей незабутній запах! Одяг та прикраси від місцевих дизайнерів, а ще, майстер-класи для діток. Ярмарок обіцяє бути казковим! А найголовніше, що ви без проблем зможете обрати подарунок на свята для близьких та рідних! Чекаємо Вас 21-23 грудня з 11:00 до 22:00!
Подія: «Лускунчик» та новорічно-різдвяне свято
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 10:00, 13:00, 16:00
Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших. ( з 6-ти років, тривалість 1год. 15 хв.)
Режисер-постановник – засл. арт. України Анатолій Поляк, художник – Сергій Шевчук, музика – Петро Чайковський.
Субота, 22 грудня
Подія: нічний кіноперегляд анімації «Oscar Shorts. Animation»
Тип заходу: кіноперегляд
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 19:00
Що обіцяють: У суботу, 22 грудня, зберуть поціновувачів найкращих анімаційних фільмів 2018 року за версією найпрестижнішої кінонагороди світу. Зворушливі та чуттєві короткометражні роботи покажуть у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз, 5) лише один раз. Унікальна подія із назвою «Oscar Shorts. Animation» розпочнеться о 19:00. Тривалість показу: 83 хвилини.
Команда організаторів події «Lutsk Night Cinema» об’єдналась із дистриб’юторською компанією «Kinolife Distribution», щоб лучани та гості міста побачили незвичайну фестивальну анімацію.
В Луцьку такий захід пройде лише раз. Країни: Франція, Великобританія, США, Австралія. Всі стрічки озвучено українською мовою. Вікове обмеження: 16+.
Кожна зі стрічок зачіпає важливу соціальну тему, серед них є такі: доброта, чесність, дружба та вірність. Суботнього вечора переглянемо: «Дорогий Баскетбол» (США), «Порожнє місце» (Франція), «Лу» (США), «Хуліганські казки» (Великобританія), «Вечірка в саду» (Франція), «Бюро знахідок» (Австралія), «Бур’яни» (США), «Апчих» (США).
Крім нестандартного кіно, на глядачів чекає кава-брейк та фотозвіт.
Вартість квитка становить 30 гривень (оплата здійснюється на вході).
Неділя, 23 грудня
Подія: Новорічні пригоди у ДРЦ «Figli Migli»
Тип заходу: дитячі розваги
Місце: «ПортCity»
Початок: 15:00
Що обіцяють: Ух, новорічні свята у ТРЦ «ПортCity» вже зовсім близько! 23 грудня у ДРЦ «Figli Migli» на найменших відвідувачів віком від 6+ - чекають «Новорічні пригоди». Початок о 15:00!
Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!
21-23 грудня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Бамблбі
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30
Про що фільм?
1987 рік. Ховаючись від переслідування, Бамблбі знаходить притулок на автомобільному звалищі в каліфорнійському містечку, де живе Чарлі. Дівчині скоро виповниться 18, вона прагне знайти своє місце в житті. І саме вона натрапляє на понівеченого і зломленого Бамблбі. Привівши його до тями, Чарлі моментально усвідомлює: на її шляху виявився не простий жовтий Фольксваген Жук...
Фільм: Ґрінч
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:10, 14:10, 16:10, 18:00, 19:50
Про що фільм?
Будь-хто на місці Ґрінча позеленів би і сказився. Як порядний інтроверт, він живе в темній печері на самій вершині гори подалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування Нового року. Вони шумлять, все прикрашають і дико дратують. Хто б відмовив собі в задоволенні зіпсувати свято? Грінч вирішує вкрасти Новий рік.
Фільм: Секс і нічого особистого
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00, 18:10, 20:10, 22:10
Про що фільм?
Чоловіче его - це дуже тендітна структура, яку дуже легко зачепити. Особливо коли це стосується його статевого життя. Якщо йому говорять, що в сексі він нічого не вартий - то це удар нижче пояса, який важко буде пережити. Така історія трапилася з Сергієм, і почув він це приниження від своєї дівчини, з якою хоче одружитися. Щоб хоч якось виправити ситуацію, чоловік летить до Праги на Новий рік, де його друг Василь постарається зробити з нього справжнього мачо. Найкраще місце для цього - стриптиз-клуб. Але за одну ніч Сергій недалеко просунувся в майстерності сексу, адже його продовжують відшивати. Але одна стриптизерка на ім'я Діана вирішила допомогти бідоласі і дати йому пару уроків пікапа. Тоді ж в Прагу прилетіла його ревнива дівчина, яка вже сама не рада таким урокам свого хлопця.
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Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 21 грудня
Подія: «LeoBand Orchestra» з різдвяною програмою «White Christmas»
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: 21 грудня у «Промені» виступить львівський «LeoBand Orchestra». Музиканти виступлять з різдвяною програмою «White Christmas».
Чому варто піти на концерт «White Christmas»?
1. Відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва
2. Почути улюблені хіти
3. Насолодитись звучанням неперевершеного Leoband Orchestra та голосами Павла Ільницького, Оксани Караїм і Ladies’ TRIO
Напередодні Нового року LeoBand Orchestra вже традиційно запрошує відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з програмою «White Christmas».
Пориньте у вир різдвяних святкувань зі звучанням улюблених хітів: Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It’s The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! – Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інших святкових композицій.
Новорічні пісні прозвучать у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм і чарівного Ladies’ TRIO.
Подія: Christmas Market
Тип заходу: різдвяний ярмарок
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 11:00
Що обіцяють: Grand Central food terminal запрошує лучан відвідати незабутній «Christmas Market», який пройде на 4-му поверсі РЦ «Промінь».
Виставка-продаж від місцевих талантів, які виготовляють прикраси, іграшки, свічки, віночки, декоративні ялинки – хендмейд. Смаколики від місцевих кондитерів – імбирне печиво, капкейки, «солодкі будиночки», цукерки... ви вже напевно відчуваєте цей незабутній запах! Одяг та прикраси від місцевих дизайнерів, а ще, майстер-класи для діток. Ярмарок обіцяє бути казковим! А найголовніше, що ви без проблем зможете обрати подарунок на свята для близьких та рідних! Чекаємо Вас 21-23 грудня з 11:00 до 22:00!
Подія: «Лускунчик» та новорічно-різдвяне свято
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 10:00, 13:00, 16:00
Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших. ( з 6-ти років, тривалість 1год. 15 хв.)
Режисер-постановник – засл. арт. України Анатолій Поляк, художник – Сергій Шевчук, музика – Петро Чайковський.
Субота, 22 грудня
Подія: нічний кіноперегляд анімації «Oscar Shorts. Animation»
Тип заходу: кіноперегляд
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 19:00
Що обіцяють: У суботу, 22 грудня, зберуть поціновувачів найкращих анімаційних фільмів 2018 року за версією найпрестижнішої кінонагороди світу. Зворушливі та чуттєві короткометражні роботи покажуть у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз, 5) лише один раз. Унікальна подія із назвою «Oscar Shorts. Animation» розпочнеться о 19:00. Тривалість показу: 83 хвилини.
Команда організаторів події «Lutsk Night Cinema» об’єдналась із дистриб’юторською компанією «Kinolife Distribution», щоб лучани та гості міста побачили незвичайну фестивальну анімацію.
В Луцьку такий захід пройде лише раз. Країни: Франція, Великобританія, США, Австралія. Всі стрічки озвучено українською мовою. Вікове обмеження: 16+.
Кожна зі стрічок зачіпає важливу соціальну тему, серед них є такі: доброта, чесність, дружба та вірність. Суботнього вечора переглянемо: «Дорогий Баскетбол» (США), «Порожнє місце» (Франція), «Лу» (США), «Хуліганські казки» (Великобританія), «Вечірка в саду» (Франція), «Бюро знахідок» (Австралія), «Бур’яни» (США), «Апчих» (США).
Крім нестандартного кіно, на глядачів чекає кава-брейк та фотозвіт.
Вартість квитка становить 30 гривень (оплата здійснюється на вході).
Неділя, 23 грудня
Подія: Новорічні пригоди у ДРЦ «Figli Migli»
Тип заходу: дитячі розваги
Місце: «ПортCity»
Початок: 15:00
Що обіцяють: Ух, новорічні свята у ТРЦ «ПортCity» вже зовсім близько! 23 грудня у ДРЦ «Figli Migli» на найменших відвідувачів віком від 6+ - чекають «Новорічні пригоди». Початок о 15:00!
Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!
21-23 грудня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Бамблбі
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30
Про що фільм?
1987 рік. Ховаючись від переслідування, Бамблбі знаходить притулок на автомобільному звалищі в каліфорнійському містечку, де живе Чарлі. Дівчині скоро виповниться 18, вона прагне знайти своє місце в житті. І саме вона натрапляє на понівеченого і зломленого Бамблбі. Привівши його до тями, Чарлі моментально усвідомлює: на її шляху виявився не простий жовтий Фольксваген Жук...
Фільм: Ґрінч
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:10, 14:10, 16:10, 18:00, 19:50
Про що фільм?
Будь-хто на місці Ґрінча позеленів би і сказився. Як порядний інтроверт, він живе в темній печері на самій вершині гори подалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування Нового року. Вони шумлять, все прикрашають і дико дратують. Хто б відмовив собі в задоволенні зіпсувати свято? Грінч вирішує вкрасти Новий рік.
Фільм: Секс і нічого особистого
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00, 18:10, 20:10, 22:10
Про що фільм?
Чоловіче его - це дуже тендітна структура, яку дуже легко зачепити. Особливо коли це стосується його статевого життя. Якщо йому говорять, що в сексі він нічого не вартий - то це удар нижче пояса, який важко буде пережити. Така історія трапилася з Сергієм, і почув він це приниження від своєї дівчини, з якою хоче одружитися. Щоб хоч якось виправити ситуацію, чоловік летить до Праги на Новий рік, де його друг Василь постарається зробити з нього справжнього мачо. Найкраще місце для цього - стриптиз-клуб. Але за одну ніч Сергій недалеко просунувся в майстерності сексу, адже його продовжують відшивати. Але одна стриптизерка на ім'я Діана вирішила допомогти бідоласі і дати йому пару уроків пікапа. Тоді ж в Прагу прилетіла його ревнива дівчина, яка вже сама не рада таким урокам свого хлопця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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