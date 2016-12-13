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Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО

Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
У селі Забороль відбулося урочисте відкриття головної ялинки Луцького району.

Про це йдеться у повідомленні Луцької РДА.

На заході були присутні голова райдержадміністрації Тарас Яковлев, заступник голови райдержадміністрації Інна Бас, Заборольський сільський голова Валерій Боярський.

"Тарас Яковлев привітав усіх присутніх з Днем Святого Миколая і побажав міцного здоров’я, достатку, здійснення мрій та всім, незалежно від віку залишатися дітьми в душі", - йдеться у повідомленні РДА.

Учні Заборольської школи підготували пісні, вірші, театралізоване дійство.

На свято також завітав хор Шепельського будинку культури, який привітав усіх присутніх колядками.

Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО

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Теги: ялинка, Луцький район, фото
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