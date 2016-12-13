Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Сьогодні, 17:56
У селі Забороль відбулося урочисте відкриття головної ялинки Луцького району.
Про це йдеться у повідомленні Луцької РДА.
На заході були присутні голова райдержадміністрації Тарас Яковлев, заступник голови райдержадміністрації Інна Бас, Заборольський сільський голова Валерій Боярський.
"Тарас Яковлев привітав усіх присутніх з Днем Святого Миколая і побажав міцного здоров’я, достатку, здійснення мрій та всім, незалежно від віку залишатися дітьми в душі", - йдеться у повідомленні РДА.
Учні Заборольської школи підготували пісні, вірші, театралізоване дійство.
На свято також завітав хор Шепельського будинку культури, який привітав усіх присутніх колядками.
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Про це йдеться у повідомленні Луцької РДА.
На заході були присутні голова райдержадміністрації Тарас Яковлев, заступник голови райдержадміністрації Інна Бас, Заборольський сільський голова Валерій Боярський.
"Тарас Яковлев привітав усіх присутніх з Днем Святого Миколая і побажав міцного здоров’я, достатку, здійснення мрій та всім, незалежно від віку залишатися дітьми в душі", - йдеться у повідомленні РДА.
Учні Заборольської школи підготували пісні, вірші, театралізоване дійство.
На свято також завітав хор Шепельського будинку культури, який привітав усіх присутніх колядками.
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