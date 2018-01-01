Скільки у Луцьку коштує новорічна красуня
Сьогодні, 19:32
У Луцьку уже розгортаються ялинкові базари.
Один з них з'явився на проспекті Соборності поблизу "Варшавського" ринку, - пише Волинь-нова.
За сосну тут просять від 130 - до 200 гривень (залежно від розміру). Ялинки ж в одну ціну - 200 гривень за штуку.
Є також "набірні" ялиночки (зроблені з окремих маленьких гілочок), їхня вартість складає від 80 - до 130 гривень.
Відразу можна придбати й підставки під лісові красуні. Дерев'яну - за сто гривень. Металеву - за 250.
"Цікаво, що "чіпів", покликаних убезпечити українські ліси від браконьєрських сокир, на ялинках та соснах на цьому базарі ми не помітили. Щоправда, продавець запевнив, що вони є в належній кількості й чіплятимуться на деревця під час продажу - аби завчасно не розкисли від вологи", - йдеться у матеріалі.
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Один з них з'явився на проспекті Соборності поблизу "Варшавського" ринку, - пише Волинь-нова.
За сосну тут просять від 130 - до 200 гривень (залежно від розміру). Ялинки ж в одну ціну - 200 гривень за штуку.
Є також "набірні" ялиночки (зроблені з окремих маленьких гілочок), їхня вартість складає від 80 - до 130 гривень.
Відразу можна придбати й підставки під лісові красуні. Дерев'яну - за сто гривень. Металеву - за 250.
"Цікаво, що "чіпів", покликаних убезпечити українські ліси від браконьєрських сокир, на ялинках та соснах на цьому базарі ми не помітили. Щоправда, продавець запевнив, що вони є в належній кількості й чіплятимуться на деревця під час продажу - аби завчасно не розкисли від вологи", - йдеться у матеріалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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