Скільки у Луцьку коштує новорічна красуня





Один з них з'явився на проспекті Соборності поблизу "Варшавського" ринку, - пише



За сосну тут просять від 130 - до 200 гривень (залежно від розміру). Ялинки ж в одну ціну - 200 гривень за штуку.



Є також "набірні" ялиночки (зроблені з окремих маленьких гілочок), їхня вартість складає від 80 - до 130 гривень.



Відразу можна придбати й підставки під лісові красуні. Дерев'яну - за сто гривень. Металеву - за 250.



"Цікаво, що "чіпів", покликаних убезпечити українські ліси від браконьєрських сокир, на ялинках та соснах на цьому базарі ми не помітили. Щоправда, продавець запевнив, що вони є в належній кількості й чіплятимуться на деревця під час продажу - аби завчасно не розкисли від вологи", - йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку уже розгортаються ялинкові базари.Один з них з'явився на проспекті Соборності поблизу "Варшавського" ринку, - пише Волинь-нова За сосну тут просять від 130 - до 200 гривень (залежно від розміру). Ялинки ж в одну ціну - 200 гривень за штуку.Є також "набірні" ялиночки (зроблені з окремих маленьких гілочок), їхня вартість складає від 80 - до 130 гривень.Відразу можна придбати й підставки під лісові красуні. Дерев'яну - за сто гривень. Металеву - за 250."Цікаво, що "чіпів", покликаних убезпечити українські ліси від браконьєрських сокир, на ялинках та соснах на цьому базарі ми не помітили. Щоправда, продавець запевнив, що вони є в належній кількості й чіплятимуться на деревця під час продажу - аби завчасно не розкисли від вологи", - йдеться у матеріалі.

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