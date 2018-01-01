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Скільки у Луцьку коштує новорічна красуня

Скільки у Луцьку коштує новорічна красуня
У Луцьку уже розгортаються ялинкові базари.

Один з них з'явився на проспекті Соборності поблизу "Варшавського" ринку, - пише Волинь-нова.

За сосну тут просять від 130 - до 200 гривень (залежно від розміру). Ялинки ж в одну ціну - 200 гривень за штуку.

Є також "набірні" ялиночки (зроблені з окремих маленьких гілочок), їхня вартість складає від 80 - до 130 гривень.

Відразу можна придбати й підставки під лісові красуні. Дерев'яну - за сто гривень. Металеву - за 250.

"Цікаво, що "чіпів", покликаних убезпечити українські ліси від браконьєрських сокир, на ялинках та соснах на цьому базарі ми не помітили. Щоправда, продавець запевнив, що вони є в належній кількості й чіплятимуться на деревця під час продажу - аби завчасно не розкисли від вологи", - йдеться у матеріалі.

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Теги: ялинки, ціна, Новий рік
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