У Луцька з'явилася «своя» абетка

У Луцьку випустили спеціальну абетку з цікавими фактами про обласний центр Волині.З нагоди відзначення Дня Святого Миколая, а також в рамках інформаційно-просвітницької кампанії внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» управління туризму та промоції міста підготувало лучанам – 2200 примірників видання «Луцька абетка», які потраплять в школи та бібліотеки міста, - повідомили у мерії.Творці зазначили, це видання має бути цікавим як для дорослих, так і для дітей, оскільки у ньому на кожну букву алфавіту наведено цікаві факти про історію і сьогодення міста, а інформацію подано у легкій формі та проілюстровано яскравими малюнками