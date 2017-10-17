У Луцька з'явилася «своя» абетка
Сьогодні, 18:05
У Луцьку випустили спеціальну абетку з цікавими фактами про обласний центр Волині.
З нагоди відзначення Дня Святого Миколая, а також в рамках інформаційно-просвітницької кампанії внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» управління туризму та промоції міста підготувало лучанам – 2200 примірників видання «Луцька абетка», які потраплять в школи та бібліотеки міста, - повідомили у мерії.
Творці зазначили, це видання має бути цікавим як для дорослих, так і для дітей, оскільки у ньому на кожну букву алфавіту наведено цікаві факти про історію і сьогодення міста, а інформацію подано у легкій формі та проілюстровано яскравими малюнками
Довідково:
Інформаційно-просвітницька кампанія внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» проводиться управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2013 року. Вона спрямована на підвищення рівня обізнаності лучан у питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста, популяризації та поширення його бренду. В рамках кампанії проводяться різноманітні конкурси, виставки, інтелектуальні ігри, квести, екскурсії тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З нагоди відзначення Дня Святого Миколая, а також в рамках інформаційно-просвітницької кампанії внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» управління туризму та промоції міста підготувало лучанам – 2200 примірників видання «Луцька абетка», які потраплять в школи та бібліотеки міста, - повідомили у мерії.
Творці зазначили, це видання має бути цікавим як для дорослих, так і для дітей, оскільки у ньому на кожну букву алфавіту наведено цікаві факти про історію і сьогодення міста, а інформацію подано у легкій формі та проілюстровано яскравими малюнками
Довідково:
Інформаційно-просвітницька кампанія внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» проводиться управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2013 року. Вона спрямована на підвищення рівня обізнаності лучан у питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста, популяризації та поширення його бренду. В рамках кампанії проводяться різноманітні конкурси, виставки, інтелектуальні ігри, квести, екскурсії тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, хто керуватиме волинським «білим домом»
Сьогодні, 18:29
У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень
Сьогодні, 18:13
У Луцька з'явилася «своя» абетка
Сьогодні, 18:05
MONATIK написав саундтрек до фільму про секс. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Під Луцьком засвітили головну ялинку району. ФОТО
Сьогодні, 17:56