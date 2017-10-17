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У Луцьку з'явилася «своя» абетка

У Луцьку з'явилася «своя» абетка
У Луцьку випустили спеціальну абетку з цікавими фактами про обласний центр Волині.

З нагоди відзначення Дня Святого Миколая, а також в рамках інформаційно-просвітницької кампанії внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» управління туризму та промоції міста підготувало лучанам – 2200 примірників видання «Луцька абетка», які потраплять в школи та бібліотеки міста, - повідомили у мерії.

Творці зазначили, це видання має бути цікавим як для дорослих, так і для дітей, оскільки у ньому на кожну букву алфавіту наведено цікаві факти про історію і сьогодення міста, а інформацію подано у легкій формі та проілюстровано яскравими малюнками

Довідково:

Інформаційно-просвітницька кампанія внутрішньої промоції міста «Я – Лучанин!» проводиться управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2013 року. Вона спрямована на підвищення рівня обізнаності лучан у питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста, популяризації та поширення його бренду. В рамках кампанії проводяться різноманітні конкурси, виставки, інтелектуальні ігри, квести, екскурсії тощо.

У Луцьку з'явилася «своя» абетка
У Луцьку з'явилася «своя» абетка

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Теги: Луцьк, історія, діти, освіта, цікаво
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