У Липинах освітлили житловий масив
Сьогодні, 19:07
У селі Липини на новому житловому масиві, що межує безпосередньо з містом Луцьком, з’явилося вуличне освітлення.
Урочисте ввімкнення вуличних ліхтарів відбулося у День святого Миколая, 19 грудня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів сільський голова Богдан Гусак.
Зокрема він повідомив, що святий Миколай зробив жителям села приємний подарунок – житловий масив з новобудовами відтепер практично повністю освітлений. Загалом це приблизно 5 кілометрів вулиць від проспекту Відродження до вулиці Теремнівської.
«Великий масив наших новобудов з прекрасними вулицями, на яких ми також завершуємо робити благоустрій, зараз світиться», – розповів Богдан Гусак.
Загалом на проект витратили приблизно 1,5 мільйона гривень. Роботи тривали два місяці, а здійснювало їх підприємство «Електросерсіс».
«Роботу виконали швидко та якісно. Сподіваюся, що воно буде служити довго», – підсумував сільський голова.
Разом з тим святий Миколай не забув і про найменших мешканців Липин, бо разом з вулицями засяяла і головна ялинка у селі.
«В знак подяки за те, що у нас такі гарні дітки святий Миколай засвітив для них ялинку, приніс їм подарунки і багато призів», – розповів Богдан Гусак.
Наступного року у селі також планують здійснити багато проектів. Основний з них – облаштування вулиці Максима Кривоноса, яка є центральною на в’їзді у село Липини з міста Луцька.
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Урочисте ввімкнення вуличних ліхтарів відбулося у День святого Миколая, 19 грудня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів сільський голова Богдан Гусак.
Зокрема він повідомив, що святий Миколай зробив жителям села приємний подарунок – житловий масив з новобудовами відтепер практично повністю освітлений. Загалом це приблизно 5 кілометрів вулиць від проспекту Відродження до вулиці Теремнівської.
«Великий масив наших новобудов з прекрасними вулицями, на яких ми також завершуємо робити благоустрій, зараз світиться», – розповів Богдан Гусак.
Загалом на проект витратили приблизно 1,5 мільйона гривень. Роботи тривали два місяці, а здійснювало їх підприємство «Електросерсіс».
«Роботу виконали швидко та якісно. Сподіваюся, що воно буде служити довго», – підсумував сільський голова.
Разом з тим святий Миколай не забув і про найменших мешканців Липин, бо разом з вулицями засяяла і головна ялинка у селі.
«В знак подяки за те, що у нас такі гарні дітки святий Миколай засвітив для них ялинку, приніс їм подарунки і багато призів», – розповів Богдан Гусак.
Наступного року у селі також планують здійснити багато проектів. Основний з них – облаштування вулиці Максима Кривоноса, яка є центральною на в’їзді у село Липини з міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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