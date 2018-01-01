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У Липинах освітлили житловий масив

У Липинах освітлили житловий масив
У селі Липини на новому житловому масиві, що межує безпосередньо з містом Луцьком, з’явилося вуличне освітлення.

Урочисте ввімкнення вуличних ліхтарів відбулося у День святого Миколая, 19 грудня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів сільський голова Богдан Гусак.

Зокрема він повідомив, що святий Миколай зробив жителям села приємний подарунок – житловий масив з новобудовами відтепер практично повністю освітлений. Загалом це приблизно 5 кілометрів вулиць від проспекту Відродження до вулиці Теремнівської.

«Великий масив наших новобудов з прекрасними вулицями, на яких ми також завершуємо робити благоустрій, зараз світиться», – розповів Богдан Гусак.

У Липинах освітлили житловий масив

У Липинах освітлили житловий масив


Загалом на проект витратили приблизно 1,5 мільйона гривень. Роботи тривали два місяці, а здійснювало їх підприємство «Електросерсіс».

«Роботу виконали швидко та якісно. Сподіваюся, що воно буде служити довго», – підсумував сільський голова.

Разом з тим святий Миколай не забув і про найменших мешканців Липин, бо разом з вулицями засяяла і головна ялинка у селі.

«В знак подяки за те, що у нас такі гарні дітки святий Миколай засвітив для них ялинку, приніс їм подарунки і багато призів», – розповів Богдан Гусак.

У Липинах освітлили житловий масив


Наступного року у селі також планують здійснити багато проектів. Основний з них – облаштування вулиці Максима Кривоноса, яка є центральною на в’їзді у село Липини з міста Луцька.




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Теги: Липини, освітлення
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