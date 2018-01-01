У Липинах освітлили житловий масив

У селі Липини на новому житловому масиві, що межує безпосередньо з містом Луцьком, з’явилося вуличне освітлення.Урочисте ввімкнення вуличних ліхтарів відбулося у День святого Миколая, 19 грудня.Про це Інформаційному агентствурозповів сільський головаЗокрема він повідомив, що святий Миколай зробив жителям села приємний подарунок – житловий масив з новобудовами відтепер практично повністю освітлений. Загалом це приблизно 5 кілометрів вулиць від проспекту Відродження до вулиці Теремнівської.«Великий масив наших новобудов з прекрасними вулицями, на яких ми також завершуємо робити благоустрій, зараз світиться», – розповів Богдан Гусак.Загалом на проект витратили приблизно 1,5 мільйона гривень. Роботи тривали два місяці, а здійснювало їх підприємство «Електросерсіс».«Роботу виконали швидко та якісно. Сподіваюся, що воно буде служити довго», – підсумував сільський голова.Разом з тим святий Миколай не забув і про найменших мешканців Липин, бо разом з вулицями засяяла і головна ялинка у селі.«В знак подяки за те, що у нас такі гарні дітки святий Миколай засвітив для них ялинку, приніс їм подарунки і багато призів», – розповів Богдан Гусак.Наступного року у селі також планують здійснити багато проектів. Основний з них – облаштування вулиці Максима Кривоноса, яка є центральною на в’їзді у село Липини з міста Луцька.