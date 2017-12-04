У Луцьку вже закінчилися кошти для боротьби зі снігом

Юрій Крась визнав, що у Луцьку є проблема з розчисткою пішохідних тротуарів.



Про це стало відомо під час засідання комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - пише



Зі слів Юрія Крася техніки не вистачає, але, попри це, працює протягом трьох днів без перестанку, лише водії чергують.



До слова, бобкат зламався відразу ж в той день, коли розпочався сніг. Відповідно, виявився не пристосований до роботи.



«Техніка - на грані, адже вона не є новою, найновіша 2002 року, тому має ймовірно високі ризики поломок», - розповів Юрій Крась.

Директор департаменту повідомив, що для розчистки доріг у місті задіяно 7 одиниць техніки та 12 машин по розчистці тротуарів.



«З проспекту Волі та центру міста сьогодні вночі вивозитимуть сніг, окрім вулиці Лесі Українки. До слова, вчора з Театрального вивезли 30 автомобілів», - наголосив Крась.



Відповідно, вулицю Лесі Українки прибирати від снігу, тобто вивозити наслідки негоди - не будуть.



Також, Юрій Крась повідомив, що кошти для боротьби зі снігом уже закінчились.



Попередньо з бюджету виділяли 1 500 000 гривень, яких виявилось недостатньо. Тому до комісії ЖКГ звернувся директор «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич з проханням - виділити з бюджету 2018 року додаткових 340 тисяч гривень в якості фінансової допомоги.



Комісія підтримала дане звернення та планує винести це питання на чергове 51 пленарне засідання сесії Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту ЖКГвизнав, що у Луцьку є проблема з розчисткою пішохідних тротуарів.Про це стало відомо під час засідання комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - пише ВолиньUA Зі слів Юрія Крася техніки не вистачає, але, попри це, працює протягом трьох днів без перестанку, лише водії чергують.До слова, бобкат зламався відразу ж в той день, коли розпочався сніг. Відповідно, виявився не пристосований до роботи.«Техніка - на грані, адже вона не є новою, найновіша 2002 року, тому має ймовірно високі ризики поломок», - розповів Юрій Крась.Директор департаменту повідомив, що для розчистки доріг у місті задіяно 7 одиниць техніки та 12 машин по розчистці тротуарів.«З проспекту Волі та центру міста сьогодні вночі вивозитимуть сніг, окрім вулиці Лесі Українки. До слова, вчора з Театрального вивезли 30 автомобілів», - наголосив Крась.Відповідно, вулицю Лесі Українки прибирати від снігу, тобто вивозити наслідки негоди - не будуть.Також, Юрій Крась повідомив, що кошти для боротьби зі снігом уже закінчились.Попередньо з бюджету виділяли 1 500 000 гривень, яких виявилось недостатньо. Тому до комісії ЖКГ звернувся директор «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич з проханням - виділити з бюджету 2018 року додаткових 340 тисяч гривень в якості фінансової допомоги.Комісія підтримала дане звернення та планує винести це питання на чергове 51 пленарне засідання сесії Луцької міської ради.

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