вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову

У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову
На ток-шоу у Луцьку говоритимуть, яким має бути новий закон про мову та як регулюватиметься мовна політика в країні.

"Як діють мовні квоти на радіо та телебаченні та чи платитиметься штраф за відмову обслуговувати українською? Про неологізми і фемінітиви, про новий проект правопису дивіться цієї п’ятниці, 21 грудня, о 17:35 на ТК UA Волинь, а також у неділю, о 19:00.", - розповіли автори проекту "Протилежний погляд".

Гості студії - Ірина Фаріон, політик, мовознавець та Юрій Ричук, головний редактор інтернет-видання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть мультфільм «Ґрінч»*
Сьогодні, 20:59
У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вже закінчилися кошти для боротьби зі снігом
Сьогодні, 19:42
Скільки у Луцьку коштує новорічна красуня
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
Верховна Рада досі не затвердила меж Луцька, – Алла Надточій. ВІДЕО Верховна Рада досі не затвердила меж Луцька, – Алла Надточій. ВІДЕО
15 грудень, 10:32
У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком
06 грудень, 20:00
У Львові для воїнів АТО звели комунальний будинок. ВІДЕО У Львові для воїнів АТО звели комунальний будинок. ВІДЕО
24 листопад, 23:21
У Луцьку важливіше зробити двори і дороги, а не дбати про потреби людей, – Кобилинський У Луцьку важливіше зробити двори і дороги, а не дбати про потреби людей, – Кобилинський
24 листопад, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
 0
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть мультфільм «Ґрінч»*
Сьогодні, 20:59
 0
У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку вже закінчилися кошти для боротьби зі снігом
Сьогодні, 19:42
 0
Скільки у Луцьку коштує новорічна красуня
Сьогодні, 19:32
 0
Медіа
відео
1/8