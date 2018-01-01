У Луцьку розберуться, яким має бути новий закон про мову

На ток-шоу у Луцьку говоритимуть, яким має бути новий закон про мову та як регулюватиметься мовна політика в країні."Як діють мовні квоти на радіо та телебаченні та чи платитиметься штраф за відмову обслуговувати українською? Про неологізми і фемінітиви, про новий проект правопису дивіться цієї п’ятниці, 21 грудня, о 17:35 на ТК UA Волинь, а також у неділю, о 19:00.", - розповіли автори проекту "Протилежний погляд".Гості студії -, політик, мовознавець та, головний редактор інтернет-видання.