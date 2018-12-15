Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина Гуряка Сергія Миколайовича, 09.09.1977 р.н., уродженця м.Устилуг, Володимир-Волинського району.
Живе Сергій Гуряк у Володимирі-Волинському, по вул. Князя Олега,32, кв .1, розлучений. Працює інженером Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».
Під час перебування у відпустці, 15.12.2018 року, пішов з дому і місце його перебування не відоме.
Його прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся русяве , стрижка -коротка.
Був одягнений: темно-синя куртка з тканини, чорні спортивні штани, взутий в чорні кросівки. При собі мав мобільний телефон.
Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.
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Живе Сергій Гуряк у Володимирі-Волинському, по вул. Князя Олега,32, кв .1, розлучений. Працює інженером Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».
Під час перебування у відпустці, 15.12.2018 року, пішов з дому і місце його перебування не відоме.
Його прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся русяве , стрижка -коротка.
Був одягнений: темно-синя куртка з тканини, чорні спортивні штани, взутий в чорні кросівки. При собі мав мобільний телефон.
Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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