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Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО

Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина Гуряка Сергія Миколайовича, 09.09.1977 р.н., уродженця м.Устилуг, Володимир-Волинського району.

Живе Сергій Гуряк у Володимирі-Волинському, по вул. Князя Олега,32, кв .1, розлучений. Працює інженером Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

Під час перебування у відпустці, 15.12.2018 року, пішов з дому і місце його перебування не відоме.

Його прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся русяве , стрижка -коротка.

Був одягнений: темно-синя куртка з тканини, чорні спортивні штани, взутий в чорні кросівки. При собі мав мобільний телефон.

Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: ‪093-194-17-95‬, 2-25-70 або 102.
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО

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Теги: розшук, зниклий, поліція
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