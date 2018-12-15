Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО

Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина, 09.09.1977 р.н., уродженця м.Устилуг, Володимир-Волинського району.Живе Сергій Гуряк у Володимирі-Волинському, по вул. Князя Олега,32, кв .1, розлучений. Працює інженером Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».Під час перебування у відпустці, 15.12.2018 року, пішов з дому і місце його перебування не відоме.Його прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся русяве , стрижка -коротка.Був одягнений: темно-синя куртка з тканини, чорні спортивні штани, взутий в чорні кросівки. При собі мав мобільний телефон.Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: ‪093-194-17-95‬, 2-25-70 або 102.