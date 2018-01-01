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Гелікоптер та аеромедична евакуація: в Нацполіції створять авіаційний підрозділ

Гелікоптер та аеромедична евакуація: в Нацполіції створять авіаційний підрозділ
Структуру відомства доповнить окремий авіаційний підрозділ з новими функціями.

Про це заявив глава Відомства Сергій Князєв повідомив сьогодні, 20 грудня, - інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

Глава Нацполіції повідомив про плани щодо створення окремого авіаційного підрозділу поліції. Він забезпечить підтримку публічної безпеки, доступ до важкопрохідних місць, підтримку наземних спеціальних поліцейських операцій та спеціальних місій. Крім того, підрозділ виконуватиме функцію аеромедичної евакуації.

«Наприклад, у разі отримання інформації про надзвичайну подію з потерпілими і неможливість дістатися до місця наземним транспортом – приймається рішення про негайне застосування гелікоптера. Він одночасно доставить поліцейських для відповідного реагування на подію та надання невідкладної допомоги постраждалим», – повідомив Сергій Князєв.

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Теги: гелікоптер, авіаційний підрозділ, поліція
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