У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник





Про це в соцмережі



"На вїзді в Луцьк вулецею Дубнівська по праву сторону є ще одна мегакрута АВАРІЙНА зупинка.



Вітер, сніг, дощ відривають від неї шматки і вони можуть травмувати людей. Та й взагалі така зупинка може вбити, прорізати бляхою шию і т.д.



Особливо небезпечна вона для дітей", - написав Іван Мирка.



Та додав, що зупинку треба ремонтувати негайно, і для цього модна залучити місцевий бізнес.



"Звичайно після того як на Львівській зупинка вбила людину і ніхто не поніс покарання годі і чекати адекватної реакції.



Але хотілось би таки звернути увагу Григорій Недопад та Григорій Пустовіт є можливість включити її та аналогічну зупинку цегельний завод в план на наступний рік. Та щось зробити негайно з тими бляхами які от от і попадають на голови.



Доречі напроти Луцькавтодору зупинка забрендована під Луцькавтодор в охайному вигляді. Може дозволити і залучити бізнес що поруч", - йдеться в дописі.

















Фото Івана Мирки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна із зупинок на вулиці Дубнівській у Луцьку може травмувати і навіть вбити людину.Про це в соцмережі facebook повідомив колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка та прикріпив фото небезпечної споруди."На вїзді в Луцьк вулецею Дубнівська по праву сторону є ще одна мегакрута АВАРІЙНА зупинка.Вітер, сніг, дощ відривають від неї шматки і вони можуть травмувати людей. Та й взагалі така зупинка може вбити, прорізати бляхою шию і т.д.Особливо небезпечна вона для дітей", - написав Іван Мирка.Та додав, що зупинку треба ремонтувати негайно, і для цього модна залучити місцевий бізнес."Звичайно після того як на Львівській зупинка вбила людину і ніхто не поніс покарання годі і чекати адекватної реакції.Але хотілось би таки звернути увагутає можливість включити її та аналогічну зупинку цегельний завод в план на наступний рік. Та щось зробити негайно з тими бляхами які от от і попадають на голови.Доречі напроти Луцькавтодору зупинка забрендована під Луцькавтодор в охайному вигляді. Може дозволити і залучити бізнес що поруч", - йдеться в дописі.

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