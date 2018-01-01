вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник
Одна із зупинок на вулиці Дубнівській у Луцьку може травмувати і навіть вбити людину.

Про це в соцмережі facebook повідомив колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка та прикріпив фото небезпечної споруди.

"На вїзді в Луцьк вулецею Дубнівська по праву сторону є ще одна мегакрута АВАРІЙНА зупинка.

Вітер, сніг, дощ відривають від неї шматки і вони можуть травмувати людей. Та й взагалі така зупинка може вбити, прорізати бляхою шию і т.д.

Особливо небезпечна вона для дітей", - написав Іван Мирка.

Та додав, що зупинку треба ремонтувати негайно, і для цього модна залучити місцевий бізнес.

"Звичайно після того як на Львівській зупинка вбила людину і ніхто не поніс покарання годі і чекати адекватної реакції.

Але хотілось би таки звернути увагу Григорій Недопад та Григорій Пустовіт є можливість включити її та аналогічну зупинку цегельний завод в план на наступний рік. Та щось зробити негайно з тими бляхами які от от і попадають на голови.

Доречі напроти Луцькавтодору зупинка забрендована під Луцькавтодор в охайному вигляді. Може дозволити і залучити бізнес що поруч", - йдеться в дописі.
У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник

Фото Івана Мирки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, аварійна, Дубнівська, Мирка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
Сьогодні, 23:02
Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО
Сьогодні, 22:45
У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник
Сьогодні, 22:26
Гелікоптер та аеромедична евакуація: в Нацполіції створять авіаційний підрозділ
Сьогодні, 21:56
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
Схожі новини
Автор креативної зупинки волинського санаторію ремонтуватиме пірс на озері Пісочне. ФОТО Автор креативної зупинки волинського санаторію ремонтуватиме пірс на озері Пісочне. ФОТО
17 грудень, 06:34
Волинські лісівники встановили дві автобусні зупинки. ФОТО Волинські лісівники встановили дві автобусні зупинки. ФОТО
14 грудень, 10:46
Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком
09 грудень, 05:32
На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО
05 грудень, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
Сьогодні, 23:02
 0
Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО
Сьогодні, 22:45
 0
У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник
Сьогодні, 22:26
 0
Гелікоптер та аеромедична евакуація: в Нацполіції створять авіаційний підрозділ
Сьогодні, 21:56
 0
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
 0
Медіа
відео
1/8