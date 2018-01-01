В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю





Про це на своїй сторінці у



Зокрема, дівчина написала, що намагалась допомогти псу, промила рану, напоїла та приспала. А згодом ветлікарі шокували її звісткою про те, що в собаку стріляли.



"Люди, відшукайте в собі Людей!



У під’їзді вчора посеред ночі нізвідки взявся пес, який стікав кров’ю.

Промила рану, постелила йому свого светра, напоїла водою(їсти не їв), погладила, приспала. Прибрала всюди кров і пішла чекати ранку.

Виглядав мене і зрадів як підійшла вранці.

Завезли в клініку. Сказали, що в нього стріляли. Обробили рану, дали уколи. Сказали, поки запалення немає і не буде якщо лікуватимемо. І щоб лікували-доглядали зараз, з надією, що куля обросте м’язами, лікування та піклування допоможуть і все буде добре.



Привезли на офіс, щоб був на очах, щоб бути поруч.



Потім почалися муки. Не розкажу, бо було дуже страшно це бачити і не могти зарадити. Він помер в моїх руках.

Я не знаю яким було його життя і чи є десь сім’я, яка його чекає назад. Знаю, що він був дуже добрим, ніжним і слухняним другом людини. Karin підтвердить, бачила його як ми тільки приїхали.

Останній погляд так і питав чому з ним так жорстоко повелися люди?!



Я вперше в житті сьогодні бачила погляд смерті.

І все через вас, люди...



Відшукайте в собі людей поки не пізно!

Щоб не стріляти у тварин.

Щоб не проходити мимо, коли можете допомогти.

Щоб те, що даєте і отримуєте, було добрим і з любов’ю.

Бо ж все повертається!", - закликала дівчина.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора вночі у під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли закривавленого собаку.Про це на своїй сторінці у facebook написала Kateryna Sobutska.Зокрема, дівчина написала, що намагалась допомогти псу, промила рану, напоїла та приспала. А згодом ветлікарі шокували її звісткою про те, що в собаку стріляли."Люди, відшукайте в собі Людей!У під’їзді вчора посеред ночі нізвідки взявся пес, який стікав кров’ю.Промила рану, постелила йому свого светра, напоїла водою(їсти не їв), погладила, приспала. Прибрала всюди кров і пішла чекати ранку.Виглядав мене і зрадів як підійшла вранці.Завезли в клініку. Сказали, що в нього стріляли. Обробили рану, дали уколи. Сказали, поки запалення немає і не буде якщо лікуватимемо. І щоб лікували-доглядали зараз, з надією, що куля обросте м’язами, лікування та піклування допоможуть і все буде добре.Привезли на офіс, щоб був на очах, щоб бути поруч.Потім почалися муки. Не розкажу, бо було дуже страшно це бачити і не могти зарадити. Він помер в моїх руках.Я не знаю яким було його життя і чи є десь сім’я, яка його чекає назад. Знаю, що він був дуже добрим, ніжним і слухняним другом людини. Karin підтвердить, бачила його як ми тільки приїхали.Останній погляд так і питав чому з ним так жорстоко повелися люди?!Я вперше в житті сьогодні бачила погляд смерті.І все через вас, люди...Відшукайте в собі людей поки не пізно!Щоб не стріляти у тварин.Щоб не проходити мимо, коли можете допомогти.Щоб те, що даєте і отримуєте, було добрим і з любов’ю.Бо ж все повертається!", - закликала дівчина.

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