В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
Сьогодні, 23:02
Вчора вночі у під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли закривавленого собаку.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Kateryna Sobutska.
Зокрема, дівчина написала, що намагалась допомогти псу, промила рану, напоїла та приспала. А згодом ветлікарі шокували її звісткою про те, що в собаку стріляли.
"Люди, відшукайте в собі Людей!
У під’їзді вчора посеред ночі нізвідки взявся пес, який стікав кров’ю.
Промила рану, постелила йому свого светра, напоїла водою(їсти не їв), погладила, приспала. Прибрала всюди кров і пішла чекати ранку.
Виглядав мене і зрадів як підійшла вранці.
Завезли в клініку. Сказали, що в нього стріляли. Обробили рану, дали уколи. Сказали, поки запалення немає і не буде якщо лікуватимемо. І щоб лікували-доглядали зараз, з надією, що куля обросте м’язами, лікування та піклування допоможуть і все буде добре.
Привезли на офіс, щоб був на очах, щоб бути поруч.
Потім почалися муки. Не розкажу, бо було дуже страшно це бачити і не могти зарадити. Він помер в моїх руках.
Я не знаю яким було його життя і чи є десь сім’я, яка його чекає назад. Знаю, що він був дуже добрим, ніжним і слухняним другом людини. Karin підтвердить, бачила його як ми тільки приїхали.
Останній погляд так і питав чому з ним так жорстоко повелися люди?!
Я вперше в житті сьогодні бачила погляд смерті.
І все через вас, люди...
Відшукайте в собі людей поки не пізно!
Щоб не стріляти у тварин.
Щоб не проходити мимо, коли можете допомогти.
Щоб те, що даєте і отримуєте, було добрим і з любов’ю.
Бо ж все повертається!", - закликала дівчина.
Фото ілюстративне
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Kateryna Sobutska.
Зокрема, дівчина написала, що намагалась допомогти псу, промила рану, напоїла та приспала. А згодом ветлікарі шокували її звісткою про те, що в собаку стріляли.
"Люди, відшукайте в собі Людей!
У під’їзді вчора посеред ночі нізвідки взявся пес, який стікав кров’ю.
Промила рану, постелила йому свого светра, напоїла водою(їсти не їв), погладила, приспала. Прибрала всюди кров і пішла чекати ранку.
Виглядав мене і зрадів як підійшла вранці.
Завезли в клініку. Сказали, що в нього стріляли. Обробили рану, дали уколи. Сказали, поки запалення немає і не буде якщо лікуватимемо. І щоб лікували-доглядали зараз, з надією, що куля обросте м’язами, лікування та піклування допоможуть і все буде добре.
Привезли на офіс, щоб був на очах, щоб бути поруч.
Потім почалися муки. Не розкажу, бо було дуже страшно це бачити і не могти зарадити. Він помер в моїх руках.
Я не знаю яким було його життя і чи є десь сім’я, яка його чекає назад. Знаю, що він був дуже добрим, ніжним і слухняним другом людини. Karin підтвердить, бачила його як ми тільки приїхали.
Останній погляд так і питав чому з ним так жорстоко повелися люди?!
Я вперше в житті сьогодні бачила погляд смерті.
І все через вас, люди...
Відшукайте в собі людей поки не пізно!
Щоб не стріляти у тварин.
Щоб не проходити мимо, коли можете допомогти.
Щоб те, що даєте і отримуєте, було добрим і з любов’ю.
Бо ж все повертається!", - закликала дівчина.
Фото ілюстративне
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Коментарі 1
Кровь можно смить только кровью.
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