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В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю

В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
Вчора вночі у під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли закривавленого собаку.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Kateryna Sobutska.

Зокрема, дівчина написала, що намагалась допомогти псу, промила рану, напоїла та приспала. А згодом ветлікарі шокували її звісткою про те, що в собаку стріляли.

"Люди, відшукайте в собі Людей!

У під’їзді вчора посеред ночі нізвідки взявся пес, який стікав кров’ю.
Промила рану, постелила йому свого светра, напоїла водою(їсти не їв), погладила, приспала. Прибрала всюди кров і пішла чекати ранку.
Виглядав мене і зрадів як підійшла вранці.
Завезли в клініку. Сказали, що в нього стріляли. Обробили рану, дали уколи. Сказали, поки запалення немає і не буде якщо лікуватимемо. І щоб лікували-доглядали зараз, з надією, що куля обросте м’язами, лікування та піклування допоможуть і все буде добре.

Привезли на офіс, щоб був на очах, щоб бути поруч.

Потім почалися муки. Не розкажу, бо було дуже страшно це бачити і не могти зарадити. Він помер в моїх руках.
Я не знаю яким було його життя і чи є десь сім’я, яка його чекає назад. Знаю, що він був дуже добрим, ніжним і слухняним другом людини. Karin підтвердить, бачила його як ми тільки приїхали.
Останній погляд так і питав чому з ним так жорстоко повелися люди?!

Я вперше в житті сьогодні бачила погляд смерті.
І все через вас, люди...

Відшукайте в собі людей поки не пізно!
Щоб не стріляти у тварин.
Щоб не проходити мимо, коли можете допомогти.
Щоб те, що даєте і отримуєте, було добрим і з любов’ю.
Бо ж все повертається!", - закликала дівчина.

Фото ілюстративне

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Теги: собака, поранення
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Коментарі 1
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