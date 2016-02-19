На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО
20 грудень, 23:28
На трасі міжнародного значення «Ковель - Ягодин» вантажівка злетіла з дороги в кювет.
Про це у facebook написав Тарас Ковальчук.
Дописувач виклав світлини, на яких видно, як рятувальники намагаються витягнути вантажівку.
«Траса Ковель Ягодин», - підписав фотографії автор.
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Про це у facebook написав Тарас Ковальчук.
Дописувач виклав світлини, на яких видно, як рятувальники намагаються витягнути вантажівку.
«Траса Ковель Ягодин», - підписав фотографії автор.
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