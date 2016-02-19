На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО





Про це у facebook написав Тарас Ковальчук.



Дописувач виклав світлини, на яких видно, як рятувальники намагаються витягнути вантажівку.



«Траса Ковель Ягодин», - підписав фотографії автор.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі міжнародного значення «Ковель - Ягодин» вантажівка злетіла з дороги в кювет.Про це у facebook написавДописувач виклав світлини, на яких видно, як рятувальники намагаються витягнути вантажівку.«Траса Ковель Ягодин», - підписав фотографії автор.

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