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На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО

На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО
На трасі міжнародного значення «Ковель - Ягодин» вантажівка злетіла з дороги в кювет.

Про це у facebook написав Тарас Ковальчук.

Дописувач виклав світлини, на яких видно, як рятувальники намагаються витягнути вантажівку.

«Траса Ковель Ягодин», - підписав фотографії автор.
На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО

На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО

На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО

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Теги: фура, кювет
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