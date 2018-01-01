У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
У селі Підгайці, що біля Луцька, діти з особливими потребами навчаються у звичайному закладі разом з однолітками. Тут юних волинян вчать не тільки української мови та математики, а й спілкуванню з друзями.
Про те, як сільській школі вдається бути інклюзивною, – пише Район.Луцьк з посиланням на Сфера ТВ.
Восьмирічна Аня навчається у другому класі Підгайцівського навчально-виховного комплексу. У дівчинки - дитячий церебральний параліч, самостійно вона не ходить. Та мама зізнається - однокласники і вчителі постійно допомагають дитині.
Окрім навчання, Аня займається з логопедом і психологом у ресурсній кімнаті, що відкрилась у школі два тижні тому.
Директор школи Жанна Скороход каже, у закладі багато уваги приділяють інклюзивній освіті. Нині тут навчаються чотири дитини з особливими потребами. Ще троє - на індивідуальній формі навчання.
Донедавна з дітьми з інвалідністю працювали асистенти вчителів та шкільний психолог. Однак у школі вирішили, що можуть дати своїм учням більше. До роботи в новоствореній ресурсній кімнаті також залучили логопеда та вчителів, які займаються корекційним розвитком дитини.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про те, як сільській школі вдається бути інклюзивною, – пише Район.Луцьк з посиланням на Сфера ТВ.
Восьмирічна Аня навчається у другому класі Підгайцівського навчально-виховного комплексу. У дівчинки - дитячий церебральний параліч, самостійно вона не ходить. Та мама зізнається - однокласники і вчителі постійно допомагають дитині.
Окрім навчання, Аня займається з логопедом і психологом у ресурсній кімнаті, що відкрилась у школі два тижні тому.
Директор школи Жанна Скороход каже, у закладі багато уваги приділяють інклюзивній освіті. Нині тут навчаються чотири дитини з особливими потребами. Ще троє - на індивідуальній формі навчання.
Донедавна з дітьми з інвалідністю працювали асистенти вчителів та шкільний психолог. Однак у школі вирішили, що можуть дати своїм учням більше. До роботи в новоствореній ресурсній кімнаті також залучили логопеда та вчителів, які займаються корекційним розвитком дитини.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди
Сьогодні, 02:28
У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО
20 грудень, 23:28