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У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО

У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО
У селі Підгайці, що біля Луцька, діти з особливими потребами навчаються у звичайному закладі разом з однолітками. Тут юних волинян вчать не тільки української мови та математики, а й спілкуванню з друзями.

Про те, як сільській школі вдається бути інклюзивною, – пише Район.Луцьк з посиланням на Сфера ТВ.

Восьмирічна Аня навчається у другому класі Підгайцівського навчально-виховного комплексу. У дівчинки - дитячий церебральний параліч, самостійно вона не ходить. Та мама зізнається - однокласники і вчителі постійно допомагають дитині.

Окрім навчання, Аня займається з логопедом і психологом у ресурсній кімнаті, що відкрилась у школі два тижні тому.

Директор школи Жанна Скороход каже, у закладі багато уваги приділяють інклюзивній освіті. Нині тут навчаються чотири дитини з особливими потребами. Ще троє - на індивідуальній формі навчання.

Донедавна з дітьми з інвалідністю працювали асистенти вчителів та шкільний психолог. Однак у школі вирішили, що можуть дати своїм учням більше. До роботи в новоствореній ресурсній кімнаті також залучили логопеда та вчителів, які займаються корекційним розвитком дитини.

Детальніше – у відео.

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Теги: інклюзивна форма, школа, Підгайці
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