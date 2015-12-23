Краще, ніж у Римі та Парижі: головну ялинку України визнали найкращою в Європі. ФОТО





Ялинка на Софійській площі в Києві посіла перше місце в рейтингу найкрасивіших різдвяних ялинок Європи, який склав сайт



Українська ялинка обійшла в рейтингу Рим, Таллінн, Відень, Стокгольм, Париж та інші європейські столиці.



У Facebook Посольства України в Бельгії розповіли, що рейтинг вже опубліковано понад 20 тисяч разів в соцмережах і його побачили більш ніж 1 млн мандрівників по всьому світу.



До слова, Факти ICTV побували на відкритті головної ялинки країни та розповіли, як запалювали новорічне дерево.

Київ



Вільнюс



Рим



Прага



Страсбург



Відень



Будапешт



Інсбрук



Брюссель



Франкфурт



Кельн



Таллін



Варшава



Брашов



Стокгольм



Париж



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головна ялинка України визнана найкрасивішою ялинкою Європи, грунтуючись на голосуванні тисяч мандрівників.Ялинка на Софійській площі в Києві посіла перше місце в рейтингу найкрасивіших різдвяних ялинок Європи, який склав сайт European Best Destinations , - пишуть Факти ICTV Українська ялинка обійшла в рейтингу Рим, Таллінн, Відень, Стокгольм, Париж та інші європейські столиці.У Facebook Посольства України в Бельгії розповіли, що рейтинг вже опубліковано понад 20 тисяч разів в соцмережах і його побачили більш ніж 1 млн мандрівників по всьому світу.До слова, Факти ICTV побували на відкритті головної ялинки країни та розповіли, як запалювали новорічне дерево.

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