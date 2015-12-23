Краще, ніж у Римі та Парижі: головну ялинку України визнали найкращою в Європі. ФОТО
Сьогодні, 03:12
Головна ялинка України визнана найкрасивішою ялинкою Європи, грунтуючись на голосуванні тисяч мандрівників.
Ялинка на Софійській площі в Києві посіла перше місце в рейтингу найкрасивіших різдвяних ялинок Європи, який склав сайт European Best Destinations, - пишуть Факти ICTV.
Українська ялинка обійшла в рейтингу Рим, Таллінн, Відень, Стокгольм, Париж та інші європейські столиці.
У Facebook Посольства України в Бельгії розповіли, що рейтинг вже опубліковано понад 20 тисяч разів в соцмережах і його побачили більш ніж 1 млн мандрівників по всьому світу.
До слова, Факти ICTV побували на відкритті головної ялинки країни та розповіли, як запалювали новорічне дерево.
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Ялинка на Софійській площі в Києві посіла перше місце в рейтингу найкрасивіших різдвяних ялинок Європи, який склав сайт European Best Destinations, - пишуть Факти ICTV.
Українська ялинка обійшла в рейтингу Рим, Таллінн, Відень, Стокгольм, Париж та інші європейські столиці.
У Facebook Посольства України в Бельгії розповіли, що рейтинг вже опубліковано понад 20 тисяч разів в соцмережах і його побачили більш ніж 1 млн мандрівників по всьому світу.
До слова, Факти ICTV побували на відкритті головної ялинки країни та розповіли, як запалювали новорічне дерево.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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