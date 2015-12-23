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Краще, ніж у Римі та Парижі: головну ялинку України визнали найкращою в Європі. ФОТО

Краще, ніж у Римі та Парижі: головну ялинку України визнали найкращою в Європі. ФОТО
Головна ялинка України визнана найкрасивішою ялинкою Європи, грунтуючись на голосуванні тисяч мандрівників.

Ялинка на Софійській площі в Києві посіла перше місце в рейтингу найкрасивіших різдвяних ялинок Європи, який склав сайт European Best Destinations, - пишуть Факти ICTV.

Українська ялинка обійшла в рейтингу Рим, Таллінн, Відень, Стокгольм, Париж та інші європейські столиці.

У Facebook Посольства України в Бельгії розповіли, що рейтинг вже опубліковано понад 20 тисяч разів в соцмережах і його побачили більш ніж 1 млн мандрівників по всьому світу.

До слова, Факти ICTV побували на відкритті головної ялинки країни та розповіли, як запалювали новорічне дерево.
Київ
Київ


Вільнюс
Вільнюс


Рим
Рим


Прага
Прага


Страсбург
Страсбург


Відень
Відень


Будапешт
Будапешт


Інсбрук
Інсбрук


Брюссель
Брюссель


Франкфурт
Франкфурт


Кельн
Кельн


Таллін
Таллін


Варшава
Варшава


Брашов
Брашов


Стокгольм
Стокгольм


Париж
Париж


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Теги: ялинка, рейтинг
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