«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди





Про це у соціальній мережі Дмитро Прима.



"Прошу відгукнутися свідків ДТП, яке сталося сьогодні 20.12.2018 року(між 19.00 год і 21.00 год) на стоянці біля ТЦ "Буратіно" . Хтось просто "вмазав" авто Dacia Logan (чорного кольору) і утік з місця події!!! Можливо хтось проходив у цей час чи проїздив та має запис відеореєстратора. ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЮ!!!!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомий вдарив автомобіль, який був припаркований на вулиці Винниченка, біля ТЦ "Буратіно", і зник з місція події.Про це у соціальній мережі facebook пише"Прошу відгукнутися свідків ДТП, яке сталося сьогодні 20.12.2018 року(між 19.00 год і 21.00 год) на стоянці біля ТЦ "Буратіно" . Хтось просто "вмазав" авто Dacia Logan (чорного кольору) і утік з місця події!!! Можливо хтось проходив у цей час чи проїздив та має запис відеореєстратора. ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЮ!!!!" - йдеться у дописі.

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