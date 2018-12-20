вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди

«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди
У Луцьку невідомий вдарив автомобіль, який був припаркований на вулиці Винниченка, біля ТЦ "Буратіно", і зник з місція події.

Про це у соціальній мережі facebook пише Дмитро Прима.

"Прошу відгукнутися свідків ДТП, яке сталося сьогодні 20.12.2018 року(між 19.00 год і 21.00 год) на стоянці біля ТЦ "Буратіно" . Хтось просто "вмазав" авто Dacia Logan (чорного кольору) і утік з місця події!!! Можливо хтось проходив у цей час чи проїздив та має запис відеореєстратора. ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЮ!!!!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автомобіль, аварія, розшук, Буратіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди
Сьогодні, 02:28
У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО
20 грудень, 23:28
В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
20 грудень, 23:02
Схожі новини
В'їхав у паркан: п'яний волинянин розтрощив свій автомобіль. ФОТО. ВІДЕО В'їхав у паркан: п'яний волинянин розтрощив свій автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
30 листопад, 09:47
У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус
25 листопад, 15:20
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
27 серпень, 12:07
Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку
15 серпень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди
Сьогодні, 02:28
 0
У сільській школі під Луцьком навчаються дітки з особливими потребами. ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
 0
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині фура злетіла в кювет. ФОТО
20 грудень, 23:28
 0
В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
20 грудень, 23:02
 0
Медіа
відео
1/8