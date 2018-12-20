«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди
Сьогодні, 02:28
У Луцьку невідомий вдарив автомобіль, який був припаркований на вулиці Винниченка, біля ТЦ "Буратіно", і зник з місція події.
Про це у соціальній мережі facebook пише Дмитро Прима.
"Прошу відгукнутися свідків ДТП, яке сталося сьогодні 20.12.2018 року(між 19.00 год і 21.00 год) на стоянці біля ТЦ "Буратіно" . Хтось просто "вмазав" авто Dacia Logan (чорного кольору) і утік з місця події!!! Можливо хтось проходив у цей час чи проїздив та має запис відеореєстратора. ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЮ!!!!" - йдеться у дописі.
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Про це у соціальній мережі facebook пише Дмитро Прима.
"Прошу відгукнутися свідків ДТП, яке сталося сьогодні 20.12.2018 року(між 19.00 год і 21.00 год) на стоянці біля ТЦ "Буратіно" . Хтось просто "вмазав" авто Dacia Logan (чорного кольору) і утік з місця події!!! Можливо хтось проходив у цей час чи проїздив та має запис відеореєстратора. ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЮ!!!!" - йдеться у дописі.
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