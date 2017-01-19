Волиняни проти будівництва сміттєзвалища на Горохівщині





Про це на сторінці “Новини Горохова” у Ольга Васюренко.



"Громадяни гуртуймося!!! О 10.00 21 грудня 2018 р. в районній адміністрації м. Горохова розглядатиметься питання про припинення будівництва сміттєзвалища в селі Цегів. ХТО НЕ БАЙДУЖИЙ ЇДЕМО!!!", - йдеться в дописі.

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