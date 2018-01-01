У Луцьку водій маршрутки накричав на пасажирів

У Луцьку скаржаться на водія маршрутки №9а, який кричав на пасажирів.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" розповілаЗа словами жінки, шофер уже не вперше поводився агресивно."Сьогодніїдучи ввечері додому, довелося вислухати агресивні крикливі викрики водія маршруту 9а під номером 6268ВО. Чому в нас в районі Вересневе, Полонка не чистять сніг, і що вранці він немає кого возити на першому рейсі. Виявляється, в цих його невдоволеностях винні ми, пасажири, і ми повинні вислуховувати цю його агресію вже не вперше. Влітку він хотів проїзд по 30 грн., як за таксі, бо інакше їм невигідно їздити на цьому рейсі. Шановні водії, майте хоча б якусь людську повагу до нас, пасажирів", - пише жінка.