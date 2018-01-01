вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку водій маршрутки накричав на пасажирів

У Луцьку водій маршрутки накричав на пасажирів
У Луцьку скаржаться на водія маршрутки №9а, який кричав на пасажирів.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" розповіла Софія Хлань.

За словами жінки, шофер уже не вперше поводився агресивно.

"Сьогодні (20 грудня , - ред.) їдучи ввечері додому, довелося вислухати агресивні крикливі викрики водія маршруту 9а під номером 6268ВО. Чому в нас в районі Вересневе, Полонка не чистять сніг, і що вранці він немає кого возити на першому рейсі. Виявляється, в цих його невдоволеностях винні ми, пасажири, і ми повинні вислуховувати цю його агресію вже не вперше. Влітку він хотів проїзд по 30 грн., як за таксі, бо інакше їм невигідно їздити на цьому рейсі. Шановні водії, майте хоча б якусь людську повагу до нас, пасажирів", - пише жінка.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, транспорт, скарги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дуже важлива новина, дякую.
Відповісти
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні Україну накриє відлига, а мокрий сніг наробить «каші» на дорогах
Сьогодні, 08:35
На Волині горе-батькові, який 5 років не платив аліменти, «впаяли» 120 годин громадських робіт
Сьогодні, 08:26
У Луцьку водій маршрутки накричав на пасажирів
Сьогодні, 08:12
Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування
Сьогодні, 08:09
Волиняни проти будівництва сміттєзвалища на Горохівщині
Сьогодні, 07:14
Схожі новини
Водій луцької маршрутки регулярно ігнорує пасажирів та зупиняється посеред дороги Водій луцької маршрутки регулярно ігнорує пасажирів та зупиняється посеред дороги
20 грудень, 11:40
Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі
12 грудень, 12:04
У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
16 листопад, 18:00
У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів У Луцьку водій маршрутки в дощ не зупинився перед групою школярів
15 листопад, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних
Сьогодні, 09:27
 0
Не стійте осторонь: волонтери готують подарунки для сина волинського Героя
Сьогодні, 09:22
 0
Залишився рік життя: мама чотирьох дітей з Волині збирає гроші на операцію
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 21 грудня
Сьогодні, 09:00
 0
Луцькі прикордонники допомогли зупинити п'яних «шумахерів», які рвалися через кордон
Сьогодні, 08:48
 0
Медіа
відео
1/8