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На Волині горе-батькові, який 5 років не платив аліменти, «впаяли» 120 годин громадських робіт

На Волині горе-батькові, який 5 років не платив аліменти, «впаяли» 120 годин громадських робіт
У Рожищі судили Олександра Шевчука за несплату аліментів на утримання малолітніх дітей, чоловік відбувся громадськими роботами.

Йому присудили 120 годин суспільно корисних робіт. Про це повідомляють на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район. Рожище.

Як вбачається із матеріалів справи, заборгованість Олександра Шевчука зі сплати аліментів, з часу пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, виникла в період з серпня 2013 року до листопада 2018 року.

Загальна заборгованість зі сплати аліментів станом на 1 листопада 2018 року становила 50118,00 гривень.

Під час засідання Рожищенського районного суду чоловік визнав свою вину та розкаявся у вчиненому ним правопорушенні. Просив суворо не карати.

Суд постановив визнати винним чоловіка у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1ст.183-1 КУпАП.

Накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 120 (сто двадцяти) годин суспільно корисних робіт.

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Теги: аліменти, гроші
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