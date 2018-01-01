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Сьогодні Україну накриє відлига, а мокрий сніг наробить «каші» на дорогах

Сьогодні Україну накриє відлига, а мокрий сніг наробить «каші» на дорогах
Погода в Україні у п'ятницю, 21 грудня, буде доволі теплою.

У більшості областей температура коливатиметься від нуля градусів до двох із позначкою "плюс". А на Заході падатиме сніг з дощем, що ускладнить ситуацію на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на п'ятницю, 21 грудня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +1…+3

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1

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Теги: погода, прогноз
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