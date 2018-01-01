Сьогодні Україну накриє відлига, а мокрий сніг наробить «каші» на дорогах





У більшості областей температура коливатиметься від нуля градусів до двох із позначкою "плюс". А на Заході падатиме сніг з дощем, що ускладнить ситуацію на дорогах.



Про це повідомили в Укргідрометцентрі.



Прогноз погоди на п'ятницю, 21 грудня, у містах України:



Ужгород – 0…+2



Львів – 0…+2



Івано-Франківськ – 0…+2



Тернопіль – 0…+2



Чернівці – 0…+2



Хмельницький – 0…+2



Луцьк – 0…+2



Рівне – 0…+2



Житомир – -1…+1



Вінниця – -1…+1



Одеса – +1…+3



Миколаїв – 0…+2



Херсон – 0…+2



Сімферополь – +3…+5



Кропивницький – -1…+1



Черкаси – -1…+1



Чернігів – -1…+1



Суми – -1…+1



Полтава – -1…+1



Дніпро – 0…+2



Запоріжжя – 0…+2



Донецьк – -1…+1



Луганськ – 0…-2



Харків – 0…-2



Київ – -1…+1

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