Курс валют у Луцьку на 21 грудня





Євро при купівлі становить - 31.258, при продажу - 31.883.



Курс російського рубля: купівля - 0.362, продаж - 0.424.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.985, продаж - 7.520.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.475, а продаж - 27.833.Євро при купівлі становить - 31.258, при продажу - 31.883.Курс російського рубля: купівля - 0.362, продаж - 0.424.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.985, продаж - 7.520.

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