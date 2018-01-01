Луцькі прикордонники допомогли зупинити п'яних «шумахерів», які рвалися через кордон

Луцькі прикордонники завадили спробі прориву через кордон.20 грудня рано вранці через українсько-білоруський кордон порушники спробували прорватися на автівці, - повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.Автомобіль марки «Nissan Sunny» української реєстрації в’їхавши на великій швидкості в пункт пропуску «Городище» без проходження жодних видів контролю почав слідувати в бік Республіки Білорусь.Для затримання порушника прикордонники Луцького загону негайно застосували засоби примусової зупинки перекривши ними виїзди з пункту пропуску. Однак водій не зупинився і на швидкості пошкодивши шини, капот та лобове скло транспортного засобу виїхав за межі пункту пропуску.Для недопущення прориву кордону і затримання порушників співробітники Держприкордонслужби відразу організували взаємодію з білоруськими прикордонниками. Між пунктами пропуску автівка зупинилася і невдовзі білоруські колеги затримали двох чоловіків.Вони виявилися громадянами України та за зовнішніми ознаками перебували в стані алкогольного сп’яніння. Також прикордонники Білорусі зафіксували, що колеса транспортного засобу були пробиті і він має явні зовнішні пошкодження.В даний час встановлюються всі обставини правопорушення після чого прийматимуться правові рішення.