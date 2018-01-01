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Луцькі прикордонники допомогли зупинити п'яних «шумахерів», які рвалися через кордон

Луцькі прикордонники допомогли зупинити п'яних «шумахерів», які рвалися через кордон
Луцькі прикордонники завадили спробі прориву через кордон.

20 грудня рано вранці через українсько-білоруський кордон порушники спробували прорватися на автівці, - повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

Автомобіль марки «Nissan Sunny» української реєстрації в’їхавши на великій швидкості в пункт пропуску «Городище» без проходження жодних видів контролю почав слідувати в бік Республіки Білорусь.

Для затримання порушника прикордонники Луцького загону негайно застосували засоби примусової зупинки перекривши ними виїзди з пункту пропуску. Однак водій не зупинився і на швидкості пошкодивши шини, капот та лобове скло транспортного засобу виїхав за межі пункту пропуску.

Для недопущення прориву кордону і затримання порушників співробітники Держприкордонслужби відразу організували взаємодію з білоруськими прикордонниками. Між пунктами пропуску автівка зупинилася і невдовзі білоруські колеги затримали двох чоловіків.

Вони виявилися громадянами України та за зовнішніми ознаками перебували в стані алкогольного сп’яніння. Також прикордонники Білорусі зафіксували, що колеса транспортного засобу були пробиті і він має явні зовнішні пошкодження.

В даний час встановлюються всі обставини правопорушення після чого прийматимуться правові рішення.

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Теги: кордон, порушення, Білорусь
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