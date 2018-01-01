Не стійте осторонь: волонтери готують подарунки для сина волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром 12-ий день народження зустріне, черговий іменинник із числа діток Небесного Легіону. Його батько,, капітан, командир мінометної батереї 51-шої окремої механізованої бригади, загинув 1 серпня 2014 року в районі села Петрівське Шахтарського району Донецької області при підриві на протитанковій міні автомобіля «ГАЗ-662». За словами комбата 1-го батальйону 51-ї бригади Миколи Капіноса, його батарея була дуже сильною, а дисципліна — винятковою, не зважаючи на те, що укомплектована була переважно мобілізованими, із мінімумом контрактників. Чоловік посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та відзнакою ”Народний Герой України”.Хлопцю дуже не вистачає його татка, він часто просить матусю Наталю розповісти про нього, переглядає фото з батьком та навіть задумувався над професією військового. І не дивно, батько й син дуже подібні між собою. Андрій увібрав у себе всі найкращі риси свого татка: такий же позитивний, з хорошим почуттям гумору, надміру відповідальний. Оскільки мама зайнята на роботі, то, власне, на його плечі через це лягло багато обов’язків. Насамперед, це піклування про меншу сестричку Аню: розігріти обід, а часом і приготувати щось. Інші ж обов’язки вони з сестрою розділяють порівну.Багато часу Андрій затрачає на підготовку уроків, бо навчається він у профільному англійському класі (6 уроків англійської на тиждень). Додатково відвідує курси англійської мови. На даному етапі життя навчання для Андрія є на першому місці. Він бере активну участь у різних змаганнях та олімпіадах. Цьогоріч був учасником Всеукраїнської інтернет-олімпіади з української мови та літератури, та з англійської мови, за що нагороджений дипломами 2 ступеня. Минулого року хлопець отримав премію за досягнення у вивченні мов.Андрій дуже любить подорожувати, і вже разом із сім’єю побував у багатьох місцях, як в Україні, так і за кордоном. Все це завдяки небайдужим людям - волонтерам. Минулого року вперше сам, без мами і сестри, побував у Австрії, привіз безліч незабутніх вражень. Цієї осені мав можливість відвідати Грецію.Наш іменинник є дружелюбною та відкритою дитиною, то ж і товаришів має багато. А ще у нього з’явився справжній кумир, про зустріч з яким він мріє – Сергій Притула. А найбільшим захопленням Андрія, поза вивченням іноземних мов, є перегляд аніме.Цікаво розмірковує про роль президента, про те, яким саме він його бачить: «Провів би переговори з Путіним про швидке закінчення війни. Підняв би економіку країни. Будував би нові школи, дитсадки. Піднімав би сільське господарство. А ще, щоб всі люди у країні отримували стільки грошей, аби вистачало на будь-які потреби. І щоб усі мали можливість подорожувати».Мама Наталя розповіла, що матеріальне становище сім’ї не найгірше: вона працює та отримує пенсію на дітей. Але Андрій росте просто на очах, тому найдоречнішим подарунком до свята стало б нове взуття чи одяг. А сам хлопець просить лише, щоб був мир, здорова родина і всі посміхались. І, так як народився наш іменинник у пору зимових свят, пору сюрпризів, ми впевнені, що знайдуться охочі зробити приємне Андрію і без подарунка він не залишиться.Задорожній Андрій. Невдовзі 12 років (25.12.2006). м. Ковель. Зріст: 164; Розмір взуття: 40.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.