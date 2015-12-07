У США на футбольне поле впав літак: є загиблі

В американському місті Атланта, штат Джорджія, на футбольне поле впав легкомоторний літак Cessna 560. Загинули всі, хто був у літаку.Про це 20 грудня повідомило місцеве видання The Atlanta Journal-Constitution, - пише ТСН.Літак впав на футбольне поле в одному з міських парків, а його уламки були розкидані в радіусі 90 м. Впізнати повітряне судно вдалося завдяки уцілілому хвосту. Рятувальники повідомили, що в результаті авіакатастрофи загинули чотири людини, які перебували на борту.У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) заявили, що літак злетів з аеродрому в окрузі Фултон і прямував в Мемфіс, штат Теннессі. За даними відомства, літак належав компанії Chen Aircrafts.Нагадаємо, що це вже не перша аварії легкомоторного літака в США за останні кілька місяців. Нещодавно у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, легкомоторинй літак впав на дитячий лікувальний центр. Тоді загинули пілот на пасажир.