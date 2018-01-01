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Під Києвом перекинулася маршрутка, травмувалися 8 людей

Під Києвом перекинулася маршрутка, травмувалися 8 людей
На дорозі Київ-Обухів біля села Плюти, Київської області, близько 7 ранку перекинулась маршрутка з пасажирами.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції Київської області, - пише ТСН.

Як повідомляється, через ожеледицю водій автомобіля "Mercedes-Benz" не впорався з керуванням і маршрутка перекинулася.

"За попередніми даними в результаті ДТП 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, вони доправлені до лікарні. Всього на момент аварії в салоні автобусу знаходилось 30 людей", - повідомили у поліції.

На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Патрульні встановлюють особисті дані на потерпілих, опитуються свідки, встановлюють усі обставини дорожньої пригоди.

У компанії-перевізнику "Обухівтранс" наразі жодних коментарів не надають.

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Теги: ДТП, аварія
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