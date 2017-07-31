Сашко Положинський випустив кліп з сексуальною моделлю Playboy. ВІДЕО

Сашко Положинський, підготував подарунок – веселе та драйвове відео на перший сингл зі свіжого альбому "АнТАРТАКтида. Частина перша".



Пісня "Попелюшка" - це дует "Тартака" з гуртом "Нумер 482", - інформує



Для роботи над кліпом вдалось залучити справді зіркову команду. "Мені завжди імпонувала творчість "Тартака". Нарешті випала нагода попрацювати з артистом як режисеру відео. В кліпі немає конкретної сюжетної лінії. Тим не менш, картинка вийшла надзвичайно стильною, сучасною та атмосферною", - поділився режисер Віктор Скуратовський, автор кліпів багатьох відомих гуртів та виконавців.



У кліпі знялись дві спеціально запрошені зірки.



Так, головною героїнею стала дівчина на ім’я Адель, якій журнал PLAYBOY подарував титул PLAYMATE року та назвав найсексуальнішою моделлю України. Адель органічно вжилась у роль "Попелюшки", що тікає з балу.



Під час знімань на вулицях Києва, коли дівчина граційно дефілювала у доволі відвертому одязі, створювались справжні затори.



"Взяти участь у зніманнях запропонував Віктор Скуратовський. Мені сподобалась ідея. Мені вже давно подобається пісня "Понад Хмарами". Тому долучитись до створення нового шедевру гурту "Тартак" було дуже цікаво. Знімання тривали цілий день, але час пролетів непомітно", - поділилася Адель Вакула.



Адель



Ще одна селебріті – зірка Instagram DJ EVKA ROX. Яскрава мама двох дітей регулярно тішить багатотисячну спільноту прихильників не лише творчими досягненнями, а й пікантними фото.



Пісня з такою візуальною складовою має всі шанси стати хітом новорічних вечірок.



"Як показує наше опитування серед тих, хто вже чув альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", кліп саме на цю пісню є одним із найбільш бажаних з усіх 12-ти пісень альбому. Схоже, вгадали - і з режисером, і з піснею. А режисер явно "вгадав" з головною героїнею - Адель вразила своїм професіоналізмом і працездатністю під час знімань, а в кадрі має такий гармонійний вигляд, ніби саме для неї ми з Віталієм писали цю пісню", - прокоментував свою роботу лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський.



"З Сашком Положинським товаришуємо більше 18 років. За цей час "Тартак" записав дуети майже зі всіма нашими спільними друзями. Нарешті і ми записали пісню. Олександру сподобалась наша пісня "Не забувай мене". В однойменному альбомі "Нумер 482" вона має драматичний посил про нещасливе кохання. Парадоксально, але "Тартак" змінив мінус на плюс і у спільній версії пісня вийшла весела", - поділився фронтмен гурту "Нумер 482" Віталій Кириченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До новорічних свят гурт "Тартак", солістом якого є співак з Луцька, підготував подарунок – веселе та драйвове відео на перший сингл зі свіжого альбому "АнТАРТАКтида. Частина перша".Пісня "Попелюшка" - це дует "Тартака" з гуртом "Нумер 482", - інформує ТСН Гламур Для роботи над кліпом вдалось залучити справді зіркову команду. "Мені завжди імпонувала творчість "Тартака". Нарешті випала нагода попрацювати з артистом як режисеру відео. В кліпі немає конкретної сюжетної лінії. Тим не менш, картинка вийшла надзвичайно стильною, сучасною та атмосферною", - поділився режисер, автор кліпів багатьох відомих гуртів та виконавців.У кліпі знялись дві спеціально запрошені зірки.Так, головною героїнею стала дівчина на ім’я, якій журнал PLAYBOY подарував титул PLAYMATE року та назвав найсексуальнішою моделлю України. Адель органічно вжилась у роль "Попелюшки", що тікає з балу.Під час знімань на вулицях Києва, коли дівчина граційно дефілювала у доволі відвертому одязі, створювались справжні затори."Взяти участь у зніманнях запропонував Віктор Скуратовський. Мені сподобалась ідея. Мені вже давно подобається пісня "Понад Хмарами". Тому долучитись до створення нового шедевру гурту "Тартак" було дуже цікаво. Знімання тривали цілий день, але час пролетів непомітно", - поділилася Адель Вакула.Ще одна селебріті – зірка Instagram DJ EVKA ROX. Яскрава мама двох дітей регулярно тішить багатотисячну спільноту прихильників не лише творчими досягненнями, а й пікантними фото.Пісня з такою візуальною складовою має всі шанси стати хітом новорічних вечірок."Як показує наше опитування серед тих, хто вже чув альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", кліп саме на цю пісню є одним із найбільш бажаних з усіх 12-ти пісень альбому. Схоже, вгадали - і з режисером, і з піснею. А режисер явно "вгадав" з головною героїнею - Адель вразила своїм професіоналізмом і працездатністю під час знімань, а в кадрі має такий гармонійний вигляд, ніби саме для неї ми з Віталієм писали цю пісню", - прокоментував свою роботу лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський."З Сашком Положинським товаришуємо більше 18 років. За цей час "Тартак" записав дуети майже зі всіма нашими спільними друзями. Нарешті і ми записали пісню. Олександру сподобалась наша пісня "Не забувай мене". В однойменному альбомі "Нумер 482" вона має драматичний посил про нещасливе кохання. Парадоксально, але "Тартак" змінив мінус на плюс і у спільній версії пісня вийшла весела", - поділився фронтмен гурту "Нумер 482" Віталій Кириченко.

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