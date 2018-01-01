Чому сьогодні найлегше наврочити: прикмети та забобони





На Анфісу всім дівчатам належало займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Бажано це було робити на самоті, - пише



Сьогодні також відзначають Міжнародний день кросворду. Першим його творцем був журналіст Артур Уїнн з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини розмістив у смужки і назвав це "cross-word puzzle".



Іменини 21 грудня святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.



Народні прикмети на 21 грудня:

Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.



Синиці 21 грудня шукають укриття – чекайте хуртовини.



Почалася завірюха – влітку буде багато опадів.



Снігопад віщує дощове літо.



Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі вдарить мороз



Якщо 21 грудня птахи під дахом ховаються – буде заметіль.



Що можна робити 21 грудня



1. Цього дня треба молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.



2. Якщо незаміжня дівчина планує наступного року гуляти весілля, саме з цього дня їй варто починати готуватися до святкувань та розпочати вишивати рушник.



3. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.



4. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.



5. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.



6. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.



Що не можна робити 21 грудня



1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.



2. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 грудня 2018 року вшановують пам'ять Анфіси Римської.На Анфісу всім дівчатам належало займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Бажано це було робити на самоті, - пише 24 канал Сьогодні також відзначають Міжнародний день кросворду. Першим його творцем був журналіст Артур Уїнн з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини розмістив у смужки і назвав це "cross-word puzzle".Іменини 21 грудня святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.Синиці 21 грудня шукають укриття – чекайте хуртовини.Почалася завірюха – влітку буде багато опадів.Снігопад віщує дощове літо.Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі вдарить морозЯкщо 21 грудня птахи під дахом ховаються – буде заметіль.1. Цього дня треба молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.2. Якщо незаміжня дівчина планує наступного року гуляти весілля, саме з цього дня їй варто починати готуватися до святкувань та розпочати вишивати рушник.3. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку.4. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє.5. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.6. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.2. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.

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