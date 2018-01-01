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11-річна українка народила дитину у Польщі

11-річна українка народила дитину у Польщі
У Гданську на півночі Польщі народила дитину 11-річна дівчинка з України.

Про це передає УНН з посиланням на Wiadomosci.

Дівчинку привели до лікаря 18 грудня після того, як вона сказала матері, що їй погано. Лікар заявив, що 11-річна дівчинка перебуває на пізній стадії вагітності, і повідомив у поліцію. Дівчинку спочатку відправили до лікарні в Старогарді-Гданському, звідки її перевели в медустанову в Гданську. Там вона народила дитину.

"Мати дівчинки була допитана і повідомила про злочин. Буде проведено розслідування... щодо статевого акту неповнолітнього віком до 15 років. Це загроза ув'язнення від 2 до 12 років", - повідомив представник прокуратури у Гданську Маріуш Душинський.

Дівчинка приїхала у Польщу у вересні цього року. За попередньою інформацією, матір на час своєї поїздки до Польщі залишила доньку під опікою 63-річного співмешканця. Наразі невідомо з якої області вони походять. Матір дівчинки не підозрювала, що її донька вагітна.

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Теги: українка дитина, народження
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