11-річна українка народила дитину у Польщі





Про це передає



Дівчинку привели до лікаря 18 грудня після того, як вона сказала матері, що їй погано. Лікар заявив, що 11-річна дівчинка перебуває на пізній стадії вагітності, і повідомив у поліцію. Дівчинку спочатку відправили до лікарні в Старогарді-Гданському, звідки її перевели в медустанову в Гданську. Там вона народила дитину.



"Мати дівчинки була допитана і повідомила про злочин. Буде проведено розслідування... щодо статевого акту неповнолітнього віком до 15 років. Це загроза ув'язнення від 2 до 12 років", - повідомив представник прокуратури у Гданську Маріуш Душинський.



Дівчинка приїхала у Польщу у вересні цього року. За попередньою інформацією, матір на час своєї поїздки до Польщі залишила доньку під опікою 63-річного співмешканця. Наразі невідомо з якої області вони походять. Матір дівчинки не підозрювала, що її донька вагітна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Гданську на півночі Польщі народила дитину 11-річна дівчинка з України.Про це передає УНН з посиланням на Wiadomosci.Дівчинку привели до лікаря 18 грудня після того, як вона сказала матері, що їй погано. Лікар заявив, що 11-річна дівчинка перебуває на пізній стадії вагітності, і повідомив у поліцію. Дівчинку спочатку відправили до лікарні в Старогарді-Гданському, звідки її перевели в медустанову в Гданську. Там вона народила дитину."Мати дівчинки була допитана і повідомила про злочин. Буде проведено розслідування... щодо статевого акту неповнолітнього віком до 15 років. Це загроза ув'язнення від 2 до 12 років", - повідомив представник прокуратури у ГданськуДівчинка приїхала у Польщу у вересні цього року. За попередньою інформацією, матір на час своєї поїздки до Польщі залишила доньку під опікою 63-річного співмешканця. Наразі невідомо з якої області вони походять. Матір дівчинки не підозрювала, що її донька вагітна.

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