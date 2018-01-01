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У Луцьку реконструюють головну алею центрального парку

У Луцьку реконструюють головну алею центрального парку
Вхід у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та його головну алею мають намір облагородити у 2019 році.

Про це стало відомо під час затвердження бюджету на 2019 рік у пятницю, 21 грудня, під час пленарного засідання сесії Луцькради.

На цю програму мають намір виділити 3 мільйони гривень. Проте начальник управління ЖКГ Юрій Крась переконаний, що цієї суми не буде достатньо.

«Ми реконструювали практично всі алеї парку за кошти інвесторів і жодної гривні не вклали з міського бюджету. 10 тисяч квадратів бруківки вклали у парк підприємці. Вважаю, що парк потрібно зробити. Загалом алея буде коштувати більше 3 мільйонів, якщо робити її аж до пляжу. Проте, думаю, що до цього також будемо залучати кошти інвесторів», – розповів Юрій Крась.

Реконструювати головну алею парку вирішили через збільшення кількість людей, які відвідують парк. За словами Юрія Крася головні сходи парки знаходяться у плачевному стані, а бруківка вже частково пошкоджена. Крім того, планують реконструювати і фонтан центрального парку.

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Теги: парк, Луцьк
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