У Луцьку реконструюють головну алею центрального парку

Вхід у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки та його головну алею мають намір облагородити у 2019 році.Про це стало відомо під час затвердження бюджету на 2019 рік у пятницю, 21 грудня, під час пленарного засідання сесії Луцькради.На цю програму мають намір виділити 3 мільйони гривень. Проте начальник управління ЖКГпереконаний, що цієї суми не буде достатньо.«Ми реконструювали практично всі алеї парку за кошти інвесторів і жодної гривні не вклали з міського бюджету. 10 тисяч квадратів бруківки вклали у парк підприємці. Вважаю, що парк потрібно зробити. Загалом алея буде коштувати більше 3 мільйонів, якщо робити її аж до пляжу. Проте, думаю, що до цього також будемо залучати кошти інвесторів», – розповів Юрій Крась.Реконструювати головну алею парку вирішили через збільшення кількість людей, які відвідують парк. За словами Юрія Крася головні сходи парки знаходяться у плачевному стані, а бруківка вже частково пошкоджена. Крім того, планують реконструювати і фонтан центрального парку.