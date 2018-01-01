У масштабній аварії на Одещині зіткнулося більш ніж 10 автомобілів





Як повідомили



Зазначається, що, намагаючись уникнути зіткнення із зазначеними двома автомобілями, у кювет з'їхав автобус сполученням «Одеса-Київ», у салоні якого перебувало понад 20 пасажирів. Крім того, учасниками ДТП стали ще кілька автомобілів, які дістали механічні пошкодження.



«За попередніми даними, внаслідок аварії постраждала одна людина, яка звернулася за медичною допомогою. Загиблих немає», – повідомили у главку.



На місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС і облавтодору, які забезпечують відведення транспорту і відновлення руху на вказаній ділянці дороги. Обставини дорожньо-транспортної події з'ясовуються.



Як повідомили виданню у прес-службі Головного управління ДСНС в області, о 07:13 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 405 км автодороги Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна подія. Після прибуття на місце виклику першого пожежно-рятувального підрозділу встановили, що внаслідок ожеледиці автобус з'їхав з автодороги і перекинувся на бік.



В автобусі перебували 24 людини, потерпілих немає. На місце події прибув резервний автобус перевізника для подальшого транспортування пасажирів до Києва. Рятувальники вживають заходів щодо забезпечення безперешкодного руху транспортних засобів на складній ділянці автодороги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Одеса через ожеледицю і туман сталася ДТП за участю більш як 10 автомобілів. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждала одна людина, яка звернулася за медичною допомогою.Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на затяжному спуску біля села Знам'янка Іванівського району, у зв'язку зі складними погодними умовами (туман, ожеледиця), сталося зіткнення між вантажівкою і автомобілем «Таврія».Зазначається, що, намагаючись уникнути зіткнення із зазначеними двома автомобілями, у кювет з'їхав автобус сполученням «Одеса-Київ», у салоні якого перебувало понад 20 пасажирів. Крім того, учасниками ДТП стали ще кілька автомобілів, які дістали механічні пошкодження.«За попередніми даними, внаслідок аварії постраждала одна людина, яка звернулася за медичною допомогою. Загиблих немає», – повідомили у главку.На місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС і облавтодору, які забезпечують відведення транспорту і відновлення руху на вказаній ділянці дороги. Обставини дорожньо-транспортної події з'ясовуються.Як повідомили виданню у прес-службі Головного управління ДСНС в області, о 07:13 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 405 км автодороги Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна подія. Після прибуття на місце виклику першого пожежно-рятувального підрозділу встановили, що внаслідок ожеледиці автобус з'їхав з автодороги і перекинувся на бік.В автобусі перебували 24 людини, потерпілих немає. На місце події прибув резервний автобус перевізника для подальшого транспортування пасажирів до Києва. Рятувальники вживають заходів щодо забезпечення безперешкодного руху транспортних засобів на складній ділянці автодороги.

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