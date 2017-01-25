Волинський пункт пропуску хочуть реконструювати

На Волині у 2019 році планують виділити кошти на розбудову митного пункту пропуску «Ягодин».Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.Міжнародний пункт пропуску «Ягодин» – один із найпотужніших пунктів контролю через українсько-польський кордон на Волині. Однак, вже давно постало питання його реконструкції. Відтак, днями керівник патронатної служби апарату облдержадміністрації Валерій Криворог провів нараду з питань розширення міжнародного пункту пропуску «Ягодин».За словами Валерія Леонідовича, у 2019 році планують виділити кошти на розбудову МПП «Ягодин». Відтак, необхідно вирішити питання прилеглих земельних ділянок, які потрапляють під забудову, та розробити проект генерального плану пункту пропуску.Начальник служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, своєю чергою, звернув увагу на необхідності облаштування естакад при підготовці генпроекту. Натомість, голова Вишнівської ОТГ Любомльського району Віктор Сущик – на важливості врахування безпеки руху.За результатами наради вирішили підготувати генеральний план розбудови пункту пропуску «Ягодин», перелік земельних ділянок, що можуть потрапити під забудову, а також план земельної ділянки, на якій планується сама розбудова міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Сформують всі дані щодо землевласників і землекористувачів в зоні розширення пункту пропуску. На підставі зібраних матеріалів, представлять концепцію розвитку МПП «Ягодин» та визначать кількість об’єктів інфраструктури (кемпінги, готелі, ресторани, велосипедні доріжки, парковки, освітлення) необхідні для перспектив розширення пункту пропуску «Ягодин».Також Валерій Криворог поінформував про результати робочого візиту до Республіки Польща, який відбувся напередодні. Зокрема, окреслив плани перспективного розширення з польської сторони міжнародного пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» та будівництва другого мосту. Поруч із тим, повідомив, що поляки зацікавилися проектом розбудови замку в смт Олика Ківерцівського району, а також Ковельським індустріальним парком. Насамкінець, наголосив на необхідності підготовки до українсько-польського інвестиційного форуму, який запланований на травень 2019 року.