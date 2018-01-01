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У двох селах на Волині горіли будинки

У двох селах на Волині горіли будинки
Волинські рятувальники 20 грудня ліквідували три пожежі.

Зокрема, о 00:50 трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Підріжжя Ковельського району. Причина пожежі – встановлюється, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

В селі Губин Локачинського району о 03:40 виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Також незначне загорання виникло у Старовижівському районі.

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Теги: пожежа, Волинь
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