Луцьк дасть більше мільйона гривень на ремонт дороги у Липлянах
Сьогодні, 13:13
Місто Луцьк надасть 1 мільйон 200 тисяч гривень Жидичинській сільраді для ремонту дороги у селі Липляни.
Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії міськради у п’ятницю, 21 грудня.
Таку зміну до бюджету запропонував депутат Ігор Поліщук. Він зауважив, що Жидичинській сільраді варто допомогти з ремонтом вулиці, оскільки на її території, у селі Липляни є очисні споруди міста, які створюють незручності для місцевих жителів.
Натомість Жидичинська сільська рада передасть Луцьку свою освітню субвенцію, яку повністю не використовує.
Депутати підтримали відповідні зміни до бюджету.
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Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії міськради у п’ятницю, 21 грудня.
Таку зміну до бюджету запропонував депутат Ігор Поліщук. Він зауважив, що Жидичинській сільраді варто допомогти з ремонтом вулиці, оскільки на її території, у селі Липляни є очисні споруди міста, які створюють незручності для місцевих жителів.
Натомість Жидичинська сільська рада передасть Луцьку свою освітню субвенцію, яку повністю не використовує.
Депутати підтримали відповідні зміни до бюджету.
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