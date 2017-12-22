Луцьк дасть більше мільйона гривень на ремонт дороги у Липлянах

Місто Луцьк надасть 1 мільйон 200 тисяч гривень Жидичинській сільраді для ремонту дороги у селі Липляни.Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії міськради у п’ятницю, 21 грудня.Таку зміну до бюджету запропонував депутат. Він зауважив, що Жидичинській сільраді варто допомогти з ремонтом вулиці, оскільки на її території, у селі Липляни є очисні споруди міста, які створюють незручності для місцевих жителів.Натомість Жидичинська сільська рада передасть Луцьку свою освітню субвенцію, яку повністю не використовує.Депутати підтримали відповідні зміни до бюджету.