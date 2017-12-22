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Луцьк дасть більше мільйона гривень на ремонт дороги у Липлянах

Луцьк дасть більше мільйона гривень на ремонт дороги у Липлянах
Місто Луцьк надасть 1 мільйон 200 тисяч гривень Жидичинській сільраді для ремонту дороги у селі Липляни.

Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії міськради у п’ятницю, 21 грудня.

Таку зміну до бюджету запропонував депутат Ігор Поліщук. Він зауважив, що Жидичинській сільраді варто допомогти з ремонтом вулиці, оскільки на її території, у селі Липляни є очисні споруди міста, які створюють незручності для місцевих жителів.

Натомість Жидичинська сільська рада передасть Луцьку свою освітню субвенцію, яку повністю не використовує.

Депутати підтримали відповідні зміни до бюджету.

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Теги: Липляни, громада, гроші
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