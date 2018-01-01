Луцькрада затвердила бюджет на 2019 рік
Сьогодні, 13:18
Депутати Луцькради затвердили основні видатки міського бюджету на наступний рік.
Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні Луцької міської ради, у п’ятницю, 21 грудня.
Нагадаємо, 20 грудня на сесії Волинської обласної ради затвердили бюджет області на 2019 рік.
Директор департаменту фінансів та Бюджету Лілія Єлова розповіла, що найбільшу дохідну частину міського бюджету складають великі підприємства та підприємства середнього і малого бізнесу. Окремі джерела доходів – ПДВ, плата за землю та єдиний податок.
В першу чергу з міського бюджету забезпечуються захищені статті, такі як оплата праці, освітня та медична галузі.
За словами Лілії Єлової найбільшими є видатки на надання освітніх послуг. Окрім того, оскільки обсягів освітньої субвенції недостатньо на заробітну плату вчителів, тому з міського бюджету на виділять додатково 15 мільйонів.
На безкоштовне харчування дітей в освітніх закладах виділили більше 13 мільйонів. 3 мільйони 600 тисяч гривень виділили на придбання миючих засобів у для шкіл та садочків.
Загалом обсяг видатків на 1 учня становить 16, 9 тисяч гривень. Більше 20 тисяч гривень йде на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі.
Окрім того, передбачені видатки на медицину, соціальні виплати дітям загиблих під час воєнних дій на сході лучан.
Також на перше півріччя 2019 року виділяють 5 мільйонів гривень на програму забезпечення житлом військовослужбовців, яка передбачає співфінансування у розмірі 50 на 50. Також близько 9 мільйонів гривень виділили на відшкодування кредитних ставок для ОСББ.
Передбачили гроші також на 2 комунальні підприємства. Зокрема КП «Луцький зоопарк» отримає більше 5 мільйонів та близько мільйона – «Центр туристичної інформації».
До того ж 30 мільйонів гривень виділять на співфінансування «НЕФКО3», яка передбачає проведення енергоефективних заходів у закладах освіти – ремонти фасадів, утеплення, встановлення вікон та ІТП.
Нагадаємо, що у 2019 році мають намір реконструювати головну алею Центрального парку та проспект Волі.
Проект бюджету підтримали 25 депутатів.
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Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні Луцької міської ради, у п’ятницю, 21 грудня.
Нагадаємо, 20 грудня на сесії Волинської обласної ради затвердили бюджет області на 2019 рік.
Директор департаменту фінансів та Бюджету Лілія Єлова розповіла, що найбільшу дохідну частину міського бюджету складають великі підприємства та підприємства середнього і малого бізнесу. Окремі джерела доходів – ПДВ, плата за землю та єдиний податок.
В першу чергу з міського бюджету забезпечуються захищені статті, такі як оплата праці, освітня та медична галузі.
За словами Лілії Єлової найбільшими є видатки на надання освітніх послуг. Окрім того, оскільки обсягів освітньої субвенції недостатньо на заробітну плату вчителів, тому з міського бюджету на виділять додатково 15 мільйонів.
На безкоштовне харчування дітей в освітніх закладах виділили більше 13 мільйонів. 3 мільйони 600 тисяч гривень виділили на придбання миючих засобів у для шкіл та садочків.
Загалом обсяг видатків на 1 учня становить 16, 9 тисяч гривень. Більше 20 тисяч гривень йде на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі.
Окрім того, передбачені видатки на медицину, соціальні виплати дітям загиблих під час воєнних дій на сході лучан.
Також на перше півріччя 2019 року виділяють 5 мільйонів гривень на програму забезпечення житлом військовослужбовців, яка передбачає співфінансування у розмірі 50 на 50. Також близько 9 мільйонів гривень виділили на відшкодування кредитних ставок для ОСББ.
Передбачили гроші також на 2 комунальні підприємства. Зокрема КП «Луцький зоопарк» отримає більше 5 мільйонів та близько мільйона – «Центр туристичної інформації».
До того ж 30 мільйонів гривень виділять на співфінансування «НЕФКО3», яка передбачає проведення енергоефективних заходів у закладах освіти – ремонти фасадів, утеплення, встановлення вікон та ІТП.
Нагадаємо, що у 2019 році мають намір реконструювати головну алею Центрального парку та проспект Волі.
Проект бюджету підтримали 25 депутатів.
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Коментарі 1
"Загалом обсяг видатків на 1 учня становить 16, 9 тисяч гривень. Більше 20 тисяч гривень йде на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі."-серйозно??????????????????
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