Луцькрада затвердила бюджет на 2019 рік





Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні Луцької міської ради, у п’ятницю, 21 грудня.



Нагадаємо, 20 грудня на сесії Волинської обласної ради



Директор департаменту фінансів та Бюджету Лілія Єлова розповіла, що найбільшу дохідну частину міського бюджету складають великі підприємства та підприємства середнього і малого бізнесу. Окремі джерела доходів – ПДВ, плата за землю та єдиний податок.

В першу чергу з міського бюджету забезпечуються захищені статті, такі як оплата праці, освітня та медична галузі.



За словами Лілії Єлової найбільшими є видатки на надання освітніх послуг. Окрім того, оскільки обсягів освітньої субвенції недостатньо на заробітну плату вчителів, тому з міського бюджету на виділять додатково 15 мільйонів.



На безкоштовне харчування дітей в освітніх закладах виділили більше 13 мільйонів. 3 мільйони 600 тисяч гривень виділили на придбання миючих засобів у для шкіл та садочків.



Загалом обсяг видатків на 1 учня становить 16, 9 тисяч гривень. Більше 20 тисяч гривень йде на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі.



Окрім того, передбачені видатки на медицину, соціальні виплати дітям загиблих під час воєнних дій на сході лучан.



Також на перше півріччя 2019 року виділяють 5 мільйонів гривень на програму забезпечення житлом військовослужбовців, яка передбачає співфінансування у розмірі 50 на 50. Також близько 9 мільйонів гривень виділили на відшкодування кредитних ставок для ОСББ.



Передбачили гроші також на 2 комунальні підприємства. Зокрема КП «Луцький зоопарк» отримає більше 5 мільйонів та близько мільйона – «Центр туристичної інформації».



До того ж 30 мільйонів гривень виділять на співфінансування «НЕФКО3», яка передбачає проведення енергоефективних заходів у закладах освіти – ремонти фасадів, утеплення, встановлення вікон та ІТП.



Нагадаємо, що у 2019 році мають намір реконструювати головну алею Центрального парку та проспект Волі.



Проект бюджету підтримали 25 депутатів.

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