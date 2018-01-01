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Легковик влетів у маршрутку: жінка загинула

Легковик влетів у маршрутку: жінка загинула
У Києві Mercedes влетів у маршрутне таксі. Внаслідок ДТП загинула пасажир легковика.

Про це пише УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.

20 грудня, близько 21 вечора сталася ДТП на проспекті Леся Курбаса. Попередньо, водій Mercedes був у стані алкогольного сп’яніння.

«Водій Mercedes під час руху проспектом зіткнувся із автобусом МАЗ, який перебував на зупинці громадського транспорту і закінчував висадку-посадку пасажирів. На момент ДТП у салоні маршрутки перебували 20 пасажирів, ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події на місці від отриманих тілесних ушкоджень загинула жінка 45 років, яка була пасажиркою Mercedes. Тіло загиблої з уламків діставали рятувальники ДСНС. Водій, 28-річний чоловік, з травмами був доставлений у лікарню.

Правоохоронці встановили, що водій – громадянин іншої держави, який має посвідку на постійне місце проживання на території України з 2014 року.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 ККУ. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Теги: ДТП, аварія, смерть, Київ
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