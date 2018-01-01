Легковик влетів у маршрутку: жінка загинула
Сьогодні, 13:46
У Києві Mercedes влетів у маршрутне таксі. Внаслідок ДТП загинула пасажир легковика.
Про це пише УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.
20 грудня, близько 21 вечора сталася ДТП на проспекті Леся Курбаса. Попередньо, водій Mercedes був у стані алкогольного сп’яніння.
«Водій Mercedes під час руху проспектом зіткнувся із автобусом МАЗ, який перебував на зупинці громадського транспорту і закінчував висадку-посадку пасажирів. На момент ДТП у салоні маршрутки перебували 20 пасажирів, ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок події на місці від отриманих тілесних ушкоджень загинула жінка 45 років, яка була пасажиркою Mercedes. Тіло загиблої з уламків діставали рятувальники ДСНС. Водій, 28-річний чоловік, з травмами був доставлений у лікарню.
Правоохоронці встановили, що водій – громадянин іншої держави, який має посвідку на постійне місце проживання на території України з 2014 року.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 ККУ. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
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Про це пише УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.
20 грудня, близько 21 вечора сталася ДТП на проспекті Леся Курбаса. Попередньо, водій Mercedes був у стані алкогольного сп’яніння.
«Водій Mercedes під час руху проспектом зіткнувся із автобусом МАЗ, який перебував на зупинці громадського транспорту і закінчував висадку-посадку пасажирів. На момент ДТП у салоні маршрутки перебували 20 пасажирів, ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок події на місці від отриманих тілесних ушкоджень загинула жінка 45 років, яка була пасажиркою Mercedes. Тіло загиблої з уламків діставали рятувальники ДСНС. Водій, 28-річний чоловік, з травмами був доставлений у лікарню.
Правоохоронці встановили, що водій – громадянин іншої держави, який має посвідку на постійне місце проживання на території України з 2014 року.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 ККУ. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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