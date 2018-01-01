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Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині

Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив службу в храмі святителя Миколая Чудотворця у Камені-Каширському.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

«У проповіді керуючий єпархією побажав усім нести добро, адже диявол завжди показує гіршу сторону будь-якої ситуації. Тому не варто багато думати про проблеми. Необхідно зосередитися на гарних думках, завжди міркувати про щось хороше й самому випромінювати добро», – йдеться у повідомленні.

Під час Богослужіння церковними нагородами високопреосвященний відзначив представників влади: очільника РДА Валерія Дунайчука, голову райради Віктора Суся, міського голову Василя Бондаря, а також активних парафіян Людмилу Потягайло й Олену Зубко.

Разом із митрополитом служили декан та настоятель парафії протоієрей Володимир Мицько, інше місцеве духовенство.

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Теги: Михаїл, Волинь, свято, церква, служба
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