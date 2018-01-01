Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині
Сьогодні, 18:26
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив службу в храмі святителя Миколая Чудотворця у Камені-Каширському.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
«У проповіді керуючий єпархією побажав усім нести добро, адже диявол завжди показує гіршу сторону будь-якої ситуації. Тому не варто багато думати про проблеми. Необхідно зосередитися на гарних думках, завжди міркувати про щось хороше й самому випромінювати добро», – йдеться у повідомленні.
Під час Богослужіння церковними нагородами високопреосвященний відзначив представників влади: очільника РДА Валерія Дунайчука, голову райради Віктора Суся, міського голову Василя Бондаря, а також активних парафіян Людмилу Потягайло й Олену Зубко.
Разом із митрополитом служили декан та настоятель парафії протоієрей Володимир Мицько, інше місцеве духовенство.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
«У проповіді керуючий єпархією побажав усім нести добро, адже диявол завжди показує гіршу сторону будь-якої ситуації. Тому не варто багато думати про проблеми. Необхідно зосередитися на гарних думках, завжди міркувати про щось хороше й самому випромінювати добро», – йдеться у повідомленні.
Під час Богослужіння церковними нагородами високопреосвященний відзначив представників влади: очільника РДА Валерія Дунайчука, голову райради Віктора Суся, міського голову Василя Бондаря, а також активних парафіян Людмилу Потягайло й Олену Зубко.
Разом із митрополитом служили декан та настоятель парафії протоієрей Володимир Мицько, інше місцеве духовенство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Суса а не Суся
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