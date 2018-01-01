Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині

Михаїл очолив службу в храмі святителя Миколая Чудотворця у Камені-Каширському.



Про це повідомили у



«У проповіді керуючий єпархією побажав усім нести добро, адже диявол завжди показує гіршу сторону будь-якої ситуації. Тому не варто багато думати про проблеми. Необхідно зосередитися на гарних думках, завжди міркувати про щось хороше й самому випромінювати добро», – йдеться у повідомленні.



Під час Богослужіння церковними нагородами високопреосвященний відзначив представників влади: очільника РДА Валерія Дунайчука, голову райради Віктора Суся, міського голову Василя Бондаря, а також активних парафіян Людмилу Потягайло й Олену Зубко.



Разом із митрополитом служили декан та настоятель парафії протоієрей Володимир Мицько, інше місцеве духовенство.



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