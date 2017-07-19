Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів

У Волинській територіальній організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявили про провокації з боку політичних опонентів.Про це у Facebook повідомив очільник осередку"Цієї неділі, 23 грудня, на Волині відбудуться вибори в дев’ятьох новостворених ОТГ. «Блок Петра Порошенка «Солідарність» бере активну участь у передвиборчій кампанії, то ж ми були готові до політичних провокацій.За день до агітаційної тиші, розуміючи, що пропрезидентська партія на Волині має чималу підтримку серед населення, політичні опоненти вдалися до хитрощів, аби заплямувати репутацію партії. Так, у соціальній мережі Facebook було створено декілька акаунтів ніби то районних організацій «Солідарності», від імені яких з'явились компроментуючі заяви", - пише політик.Мирка закликав не довіряти фейковим акаунтам у соцмережах та інформації, яка там розміщена."Волинська територіальна організація «Блок Петра Порошенка «Солідарність» ЗАЯВЛЯЄ, що інформація, яка поширюється в Фейсбуці від іменні районних осередків Партії є НЕДОСТОВІРНОЮ, а сторінки фейковими. Закликаємо волинську громаду не підписуватися на ці сторінки і тим більше не довіряти брехням політичних опонентів", -йдеться у дописі.