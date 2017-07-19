Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
Сьогодні, 14:20
У Волинській територіальній організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявили про провокації з боку політичних опонентів.
Про це у Facebook повідомив очільник осередку Іван Мирка.
"Цієї неділі, 23 грудня, на Волині відбудуться вибори в дев’ятьох новостворених ОТГ. «Блок Петра Порошенка «Солідарність» бере активну участь у передвиборчій кампанії, то ж ми були готові до політичних провокацій.
За день до агітаційної тиші, розуміючи, що пропрезидентська партія на Волині має чималу підтримку серед населення, політичні опоненти вдалися до хитрощів, аби заплямувати репутацію партії. Так, у соціальній мережі Facebook було створено декілька акаунтів ніби то районних організацій «Солідарності», від імені яких з'явились компроментуючі заяви", - пише політик.
Мирка закликав не довіряти фейковим акаунтам у соцмережах та інформації, яка там розміщена.
"Волинська територіальна організація «Блок Петра Порошенка «Солідарність» ЗАЯВЛЯЄ, що інформація, яка поширюється в Фейсбуці від іменні районних осередків Партії є НЕДОСТОВІРНОЮ, а сторінки фейковими. Закликаємо волинську громаду не підписуватися на ці сторінки і тим більше не довіряти брехням політичних опонентів", -йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив очільник осередку Іван Мирка.
"Цієї неділі, 23 грудня, на Волині відбудуться вибори в дев’ятьох новостворених ОТГ. «Блок Петра Порошенка «Солідарність» бере активну участь у передвиборчій кампанії, то ж ми були готові до політичних провокацій.
За день до агітаційної тиші, розуміючи, що пропрезидентська партія на Волині має чималу підтримку серед населення, політичні опоненти вдалися до хитрощів, аби заплямувати репутацію партії. Так, у соціальній мережі Facebook було створено декілька акаунтів ніби то районних організацій «Солідарності», від імені яких з'явились компроментуючі заяви", - пише політик.
Мирка закликав не довіряти фейковим акаунтам у соцмережах та інформації, яка там розміщена.
"Волинська територіальна організація «Блок Петра Порошенка «Солідарність» ЗАЯВЛЯЄ, що інформація, яка поширюється в Фейсбуці від іменні районних осередків Партії є НЕДОСТОВІРНОЮ, а сторінки фейковими. Закликаємо волинську громаду не підписуватися на ці сторінки і тим більше не довіряти брехням політичних опонентів", -йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Закарпатті від переохолодження померло немовля
Сьогодні, 14:47
Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
Сьогодні, 14:20