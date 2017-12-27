Били і різали: на Рівненщині двоє чоловіків напали на поліцейських

На Рівненщині поліцейські затримали двох чоловіків, які побили правоохоронців.Опівночі 20 грудня, між селами Котів та Нова Українка Рівненського району патрульні зупинили автомобіль Audi, номерний знак якого був забруднений та не освітлювався, - інформує ГУНП у Рівненсьій області.Під час спілкування з водієм із автомобіля вийшли четверо чоловіків, із явними ознаками алкогольного сп’яніння, які висловлювались нецензурною лексикою та почали шарпати поліцейських за одяг.Під час конфлікту, до одного із учасників поліцейський застосував засоби фізичного впливу, однак той не припинив правопорушення та почав наносити поліцейським удари рукою по голові.24-річного жителя Котова затримали. У лейтенанта поліції медики діагностували струс головного мозку і забої обличчя. Наразі він перебуває під наглядом медиків.Ще одного нападника затримали на вулиці Дубенська у Рівному. Під час опрацювання на поліцейського з ножем кинувся 43-річним місцевий житель. Завдяки миттєвій реакції, поліцейському вдалося руками схопити ніж та затримати нетверезого чоловіка. Його помістили до ізолятору тимчасового тримання.Медики діагностували у поліцейського різані рани руки.