вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Били і різали: на Рівненщині двоє чоловіків напали на поліцейських

Били і різали: на Рівненщині двоє чоловіків напали на поліцейських
На Рівненщині поліцейські затримали двох чоловіків, які побили правоохоронців.

Опівночі 20 грудня, між селами Котів та Нова Українка Рівненського району патрульні зупинили автомобіль Audi, номерний знак якого був забруднений та не освітлювався, - інформує ГУНП у Рівненсьій області.

Під час спілкування з водієм із автомобіля вийшли четверо чоловіків, із явними ознаками алкогольного сп’яніння, які висловлювались нецензурною лексикою та почали шарпати поліцейських за одяг.

Під час конфлікту, до одного із учасників поліцейський застосував засоби фізичного впливу, однак той не припинив правопорушення та почав наносити поліцейським удари рукою по голові.

24-річного жителя Котова затримали. У лейтенанта поліції медики діагностували струс головного мозку і забої обличчя. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Ще одного нападника затримали на вулиці Дубенська у Рівному. Під час опрацювання на поліцейського з ножем кинувся 43-річним місцевий житель. Завдяки миттєвій реакції, поліцейському вдалося руками схопити ніж та затримати нетверезого чоловіка. Його помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Медики діагностували у поліцейського різані рани руки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, напад, побиття, поліцейські
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті від переохолодження померло немовля
Сьогодні, 14:47
У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
Били і різали: на Рівненщині двоє чоловіків напали на поліцейських
Сьогодні, 14:20
Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
Сьогодні, 14:20
На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр
11 вересень, 18:49
Скандал на Рівненщині: лучанка запевняє, що її побили поліцейські Скандал на Рівненщині: лучанка запевняє, що її побили поліцейські
05 червень, 09:40
На Рівненщині чоловік до смерті побив матір На Рівненщині чоловік до смерті побив матір
27 грудень, 2017, 11:19
Судитимуть волинян, які побили правоохоронців Судитимуть волинян, які побили правоохоронців
20 грудень, 2017, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті від переохолодження померло немовля
Сьогодні, 14:47
 0
У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
 0
Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
Сьогодні, 14:20
 0
Били і різали: на Рівненщині двоє чоловіків напали на поліцейських
Сьогодні, 14:20
 0
На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8