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На Закарпатті від переохолодження померло немовля

На Закарпатті від переохолодження померло немовля
У Тячівському районі на Закарпатті від переохолодження померло немовля, якому було всього лише місяць.

Про це пише Mukachevo.net.

у лікарні зазначили, що 19 грудня, близько 12:00 години дня до них було доставлено дитину 2018 року народження. Дитині з села Терново було 1 місяць.

Немовля перебувало у вкрай важкому стані, лікарі діагностували переохолодження. Близько 16:00 години того дня дитина померла. Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

Матір дитини 2001 року народження.

Згодом, прокуратура опублікувала повідомлення про те, що першочергова кваліфікація за статтею 166 ККУ, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

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Теги: немовля, смерть
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