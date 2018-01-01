ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»

Добігає кінця 2018 рік. Для Волині він позначений чималою кількістю знакових, гучних та важливих подій.склало свій рейтинг найрезонансніших подій області за рік, що минає.1.На початку листопада у Луцьку відбулися криваві розбірки двох кримінальних груп. У результаті стрілянини загинув чоловік, поранення отримав кримінальний авторитетта ще декілька людей.Згодом чотирьох підозрюваних у вчиненні стрілянини взяли під варту.2.Українська делегація, у складі якої – волиняни, взяла участь у так званому Міжнародному форумі Переможців, що відбувся у російському Брянську наприкінці квітня цього року і був присвячений річниці перемоги і 75-річчю звільнення Брянщини від німецько-фашистських загарбників.Серед учасників зрадницького форуму – голова громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій» (кол. «Російський культурний центр ім. В.Черномирдіна»), співзасновник організації Волинських авіалюбителів, артист Волинської філармонії, екс-голова громадської ради при голові Волинської ОДА, колишній прес-секретар ГФ «Варта порядку», член політичної партії «УКРОП», тепер вже екс-член виконавчого комітету Луцька, голова правління ОСББ на вул. Карпенка-Карого, 9, а також голова Волинської обласної організації ветеранів України3.У березні цього року двох мешканців Луцька утримували в підвалі у селі Забороль Луцького району, вимагаючи у них передати у власність втомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».4.У ресторані «Садиба на джерелах», що у селі Ромашківка Ківерцівського району, на весіллях двічі отруїлися люди. Перший прикрий випадок із отруєннями трапився під час весілля 28 липня. Друге отруєння відбулося під час весілля, що святкували 5 серпня.Ресторан пообіцяв виплатити компенсацію усім, хто отруївся.5.Трагедія сталася у селі Черемошне Ковельського району. Діти 3, 5 та 6 років закрилися у погребі та, очевидно, бавилися сірниками. Зайнялися двері у приміщенні. Троє діток після пожежі опинилися у вкрай важкому стані в лікарні. На жаль, незважаючи на боротьбу лікарів за їхнє життя, усі троє дітей померли.6.У ніч на 25 жовтня зловмисники вдерлися у будинок луцького адвокатаі, застосовуючи насилля, заволоділи декількома десятками тисяч доларів та дорогоцінностями.Правоохоронцям адвокат зміг повідомити про скоєний злочин лише вранці, оскільки зловмисники зв'язали його.7.На Театральному майдані Луцька 13 травня під час концерту до Дня матері чоловік почав дебоширити. Ведуча заходу звернула увагу поліції на хулігана. Коли ж до нього підійшли правоохоронці, чоловік вилив на себе з пляшки легкозаймисту речовину та підпалив запальничкою.Очевидці гасили вогонь власним одягом. Чоловіка з важкими опіками рятували медики.8.У серпні цього року чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал. Як згодом виявилося, чоловік – атовець.На місце події прибули два автомобілі поліцейських, пожежники і швидка.Психолог і волонтер Олена Звєрєва тривалий час вела з ним перемовини спочатку у телефонному режимі, а згодом і на місці події. Зрештою вона заспокоїла чоловіка.9.У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у десятьох вихованців виявили сліди побиття та крові. Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.Директор притулку Леонід Матвійчук заперечує насильство щодо своїх вихованців і називає звинувачення "абсурдними".10.Влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району вперше вголос заговорили про свавілля директора навчального закладу. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласника незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.Згодом батьки повідомили і про інші свавілля та знущання над дітьми з боку директора. Зрештою, піврічні старання батьків задля звільнення директорки-«тирана» таки закінчилися успіхом. Світлану Степанюк звільнили у листопаді.