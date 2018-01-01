У Луцьку поліцейські зловили чоловіка, який викрав Volkswagen
Сьогодні, 15:27
У Луцьку правоохоронці спіймали викрадача автомобіля.
Зазначається, що у жовтні зловмисник викрав із двору будинку по проспекті Молоді легковик Volkswagen Golf, який належить 36-річному жителю міста. Коли чоловік виявив крадіжку, відразу повідомив про це у поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
У ході досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний не судимий 37-річний житель обласного центру. Викрадений автомобіль вилучили.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у вівторок, 18 грудня, правоохоронці затримали зловмисника, який побив 33-річного волинянина та викрав його автомобіль «Audi A4».
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Зазначається, що у жовтні зловмисник викрав із двору будинку по проспекті Молоді легковик Volkswagen Golf, який належить 36-річному жителю міста. Коли чоловік виявив крадіжку, відразу повідомив про це у поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
У ході досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний не судимий 37-річний житель обласного центру. Викрадений автомобіль вилучили.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у вівторок, 18 грудня, правоохоронці затримали зловмисника, який побив 33-річного волинянина та викрав його автомобіль «Audi A4».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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