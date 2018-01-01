У Луцьку поліцейські зловили чоловіка, який викрав Volkswagen

У Луцьку правоохоронці спіймали викрадача автомобіля.Зазначається, що у жовтні зловмисник викрав із двору будинку по проспекті Молоді легковик Volkswagen Golf, який належить 36-річному жителю міста. Коли чоловік виявив крадіжку, відразу повідомив про це у поліцію, - інформує ГУНП у Волинській області.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.У ході досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний не судимий 37-річний житель обласного центру. Викрадений автомобіль вилучили.Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Нагадаємо, що у вівторок, 18 грудня, правоохоронці затримали зловмисника, який побив 33-річного волинянина та викрав його автомобіль «Audi A4».