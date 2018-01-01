Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова
Сьогодні, 17:13
Спортсменку з Волині нагородили премією у Львівській міській раді.
Вручення премій відбулося 19 грудня, - про це повідомляє Район.Ковель.
Серед нагороджених – борчиня з Ковеля Юлія Ткач. За свої досягнення спортсменка отримала премію 12 422 гривень.
«Гарний подарунок на День Св. Миколая. Вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року», – написала Юлія Ткач на своїй сторінці у Facebook.
Загалом, грошові винагороди отримали 113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу. Міський голова Львова Андрій Садовий привітав переможців та побажав гарних результатів у всіх наступних змаганнях.
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Вручення премій відбулося 19 грудня, - про це повідомляє Район.Ковель.
Серед нагороджених – борчиня з Ковеля Юлія Ткач. За свої досягнення спортсменка отримала премію 12 422 гривень.
«Гарний подарунок на День Св. Миколая. Вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року», – написала Юлія Ткач на своїй сторінці у Facebook.
Загалом, грошові винагороди отримали 113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу. Міський голова Львова Андрій Садовий привітав переможців та побажав гарних результатів у всіх наступних змаганнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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