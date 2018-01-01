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Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова

Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова
Спортсменку з Волині нагородили премією у Львівській міській раді.

Вручення премій відбулося 19 грудня, - про це повідомляє Район.Ковель.

Серед нагороджених – борчиня з Ковеля Юлія Ткач. За свої досягнення спортсменка отримала премію 12 422 гривень.

«Гарний подарунок на День Св. Миколая. Вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року», – написала Юлія Ткач на своїй сторінці у Facebook.

Загалом, грошові винагороди отримали 113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу. Міський голова Львова Андрій Садовий привітав переможців та побажав гарних результатів у всіх наступних змаганнях.

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Теги: спорт, Львів, Волинь
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