«Щенята рятують новий рік» – вистава у «Промені»*
Сьогодні, 15:56
28 грудня у Промені відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік».
Всі ми, навіть дорослі, чекаємо на Новий рік – час, коли казковий настрій входить в наш будинок і дарує незабутні пригоди! Що вже говорити про найменших? Адже вони по-справжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку! І подарувати таку казку своїй дитині – простіше простого!
А якщо головними героями будуть улюблені персонажі – Щенячий патруль, то радості дітей не буде меж! Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу – серед врятованих ними кого тільки не було!
Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати – можна відмінно повеселитися і не думати про роботу. Але не все так просто - на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити?
І як веселі щенята рятуватимуть свято? Про все це ви дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік». Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль - саме те, що потрібно малюкам! Подаруйте дітям незабутнє новорічне свято! Казка зовсім близько!
Тривалість: 50-55 хв
Вік: 2-10 років
Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv
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Всі ми, навіть дорослі, чекаємо на Новий рік – час, коли казковий настрій входить в наш будинок і дарує незабутні пригоди! Що вже говорити про найменших? Адже вони по-справжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку! І подарувати таку казку своїй дитині – простіше простого!
А якщо головними героями будуть улюблені персонажі – Щенячий патруль, то радості дітей не буде меж! Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу – серед врятованих ними кого тільки не було!
Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати – можна відмінно повеселитися і не думати про роботу. Але не все так просто - на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити?
І як веселі щенята рятуватимуть свято? Про все це ви дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік». Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль - саме те, що потрібно малюкам! Подаруйте дітям незабутнє новорічне свято! Казка зовсім близько!
Тривалість: 50-55 хв
Вік: 2-10 років
Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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