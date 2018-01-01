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«Щенята рятують новий рік» – вистава у «Промені»*

«Щенята рятують новий рік» – вистава у «Промені»*
28 грудня у Промені відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік».

Всі ми, навіть дорослі, чекаємо на Новий рік – час, коли казковий настрій входить в наш будинок і дарує незабутні пригоди! Що вже говорити про найменших? Адже вони по-справжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку! І подарувати таку казку своїй дитині – простіше простого!

А якщо головними героями будуть улюблені персонажі – Щенячий патруль, то радості дітей не буде меж! Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу – серед врятованих ними кого тільки не було!

Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати – можна відмінно повеселитися і не думати про роботу. Але не все так просто - на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити?

І як веселі щенята рятуватимуть свято? Про все це ви дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік». Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль - саме те, що потрібно малюкам! Подаруйте дітям незабутнє новорічне свято! Казка зовсім близько!

Тривалість: 50-55 хв
Вік: 2-10 років
Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv

«Щенята рятують новий рік» – вистава у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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