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День глядача у кінотеатрі «Premier City»*

День глядача у кінотеатрі «Premier City»*
Новорічні свята зовсім близько!

Оскільки, у вівторки, 25 грудня та 1 січня святкові дні, які потрапляють у День глядача у кінотеатрі «Premier City», ми вирішили не відміняти акцію, а перенести на наступні дні, а саме на 26 грудня та 2 січня!

Ми любимо дивувати наших відвідувачів! Святкуйте новорічні свята разом з кінотеатром «Premier City»!

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Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
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