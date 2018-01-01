День глядача у кінотеатрі «Premier City»*





Оскільки, у вівторки, 25 грудня та 1 січня святкові дні, які потрапляють у День глядача у кінотеатрі «Premier City», ми вирішили не відміняти акцію, а перенести на наступні дні, а саме на 26 грудня та 2 січня!



Ми любимо дивувати наших відвідувачів! Святкуйте новорічні свята разом з кінотеатром «Premier City»!



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