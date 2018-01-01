День глядача у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 16:45
Новорічні свята зовсім близько!
Оскільки, у вівторки, 25 грудня та 1 січня святкові дні, які потрапляють у День глядача у кінотеатрі «Premier City», ми вирішили не відміняти акцію, а перенести на наступні дні, а саме на 26 грудня та 2 січня!
Ми любимо дивувати наших відвідувачів! Святкуйте новорічні свята разом з кінотеатром «Premier City»!
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Оскільки, у вівторки, 25 грудня та 1 січня святкові дні, які потрапляють у День глядача у кінотеатрі «Premier City», ми вирішили не відміняти акцію, а перенести на наступні дні, а саме на 26 грудня та 2 січня!
Ми любимо дивувати наших відвідувачів! Святкуйте новорічні свята разом з кінотеатром «Premier City»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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