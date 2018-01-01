На Волині злодій розбив скло та викрав з магазину товар





Так, власник одного з магазинів близько 7-ої години ранку виявив у приміщенні крамниці розбиту шибку, - пише газета



З магазину зникли дві куртки і кросівки.



Наразі поліція розшукує злодія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Горохівського району обікрали магазин.Так, власник одного з магазинів близько 7-ої години ранку виявив у приміщенні крамниці розбиту шибку, - пише газета Волинь-нова З магазину зникли дві куртки і кросівки.Наразі поліція розшукує злодія.

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