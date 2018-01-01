На Волині злодій розбив скло та викрав з магазину товар
Сьогодні, 16:41
У селищі Мар’янівка Горохівського району обікрали магазин.
Так, власник одного з магазинів близько 7-ої години ранку виявив у приміщенні крамниці розбиту шибку, - пише газета Волинь-нова.
З магазину зникли дві куртки і кросівки.
Наразі поліція розшукує злодія.
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Так, власник одного з магазинів близько 7-ої години ранку виявив у приміщенні крамниці розбиту шибку, - пише газета Волинь-нова.
З магазину зникли дві куртки і кросівки.
Наразі поліція розшукує злодія.
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