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На Волині злодій розбив скло та викрав з магазину товар

На Волині злодій розбив скло та викрав з магазину товар
У селищі Мар’янівка Горохівського району обікрали магазин.

Так, власник одного з магазинів близько 7-ої години ранку виявив у приміщенні крамниці розбиту шибку, - пише газета Волинь-нова.

З магазину зникли дві куртки і кросівки.

Наразі поліція розшукує злодія.

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Теги: крадій, Волинь, магазин
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