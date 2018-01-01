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«Підтримуємо Касарду»: колектив волинського «Проліска» – проти нової директорки

«Підтримуємо Касарду»: колектив волинського «Проліска» – проти нової директорки
Працівники санаторію «Пролісок», який розміщений поблизу села Грем’яче Ківерцівського району, запевняють, що, попри їхню підтримку та те, що вони досі вважають чинним директором закладу Валентину Касарду, 21 грудня їм «привезли» нову директорку Оксану Бугайчук.

До того ж, «представлення», за словами працівників санаторію, відбулося доволі незвично – Оксану Бугайчук на зустріч з колективом привіз сам головний укропівець Волиньради В’ячеслав Рубльов, його колега Михайло Імберовський та перший заступник голови ради Олександр Пирожик.

Зібравши усіх у залі і зірвавши таким чином робочий процес, депутати сказали, що тепер «Проліском» керує Оксана Бугайчук, а тоді, за словами працівників, взяли якісь папери та разом з бухгалтером санаторію поїхали до луцького ЦНАПу, незважаючи на те, що робочий день в установі на той момент вже закінчився.

Керівниця харчоблоку, дієтсестра Лариса Нерода розповідає, що пішли на зустріч з Бугайчук лише з ввічливості, а працюють вони у санаторії, і надалі вважаючи своїм керівником Валентину Касарду. «Ми пішли, щоб показати, що ми не боїмося, ми просто працюємо задля розвитку санаторію. Ми пішли, подивилися, але підтримуємо свого керівника Валентину Касарду», - розповіла Лариса Нерода.

Її підтримує і головна медсестра санаторію Наталія Панчук. Жінка каже, що люди мають бажання працювати, але ситуація нестабільна.

«Робота є, ми її любимо, але ми постійно в напрузі. Просто хочуть забрати санаторій і розгромити його», - доповнює сестра-господиня Наталія Гончук.

Сама ж Валентина Касарда вважає, що методи, якими її звільнили з посади, неправомірні. Тож це оскаржують у судовому порядку.
«Це схоже просто на рейдерське захоплення санаторію і скидання неугодних», - каже Валентина Касарда.

Її адвокат Оксана Комарницька розповіла, що наразі на розгляді в судах перебувають 3 провадження щодо цієї ситуації. Одне з них, зокрема, стосується скасування розпорядження та поновлення на посаді Валентини Касарди. Інші позови стосуються визнання протиправними дій Волинсьради, а також захисту трудових прав Валентини Касарди і визнанне недійсним результатів конкурсу, який відбувся на заміщення посади директора санаторію.

Більше того, адвокат має намір оскаржити і саме рішення Волиньради про обрання нового директора. Наразі вона подала запит на надання протоколу і самого рішення сесії. Утім, відповіді на нього поки немає.

Нагадаємо, новим керівником санаторію матері та дитини «Пролісок», що в селі Грем’яче Ківерцівського району, стала Оксана Бугайчук.

Таке рішення прийняли під час сесійного засідання в обласній раді.

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Зауважимо, що, за інформацією видання «Конкурент», вона пов’язана із депутатом Волинської обласної ради Ігорем Лехом, яких входить до конкурсної комісії. Зокрема, Оксана Бугайчук, зважаючи на її декларацію, є очільницею підприємства «Грандпостач», власником якої є Ігор Лех. А її чоловік працює в іншому підприємстві, засновником якого теж є депутат.

Нагадаємо, раніше екс-керівниця «Проліска» Валентина Касарда заявляла про тиск на неї та на заклад. Більше того, на її підтримку відбувалися мітинги працівників санаторію.

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Теги: Пролісок, санаторій, Валентина Касарда, Волинь
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