Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.
Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати, – повідомили на сайті Sinoptik.
Температура повітря – від +2 вночі до +4 вдень.
Пориви вітру досягатимуть швидкості 5 метрів за секунду.
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Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати, – повідомили на сайті Sinoptik.
Температура повітря – від +2 вночі до +4 вдень.
Пориви вітру досягатимуть швидкості 5 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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