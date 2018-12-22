Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня





Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати, – повідомили на сайті



Температура повітря – від +2 вночі до +4 вдень.



Пориви вітру досягатимуть швидкості 5 метрів за секунду.

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