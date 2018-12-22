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Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня

Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати, – повідомили на сайті Sinoptik.

Температура повітря – від +2 вночі до +4 вдень.

Пориви вітру досягатимуть швидкості 5 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк
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