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У Луцьку автохам ледь не збив людину на переході. ВІДЕО

У Луцьку автохам ледь не збив людину на переході. ВІДЕО
У Луцьку іномарка ледве не збила людину на пішохідному переході.

Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Вікторія Заболотська.

«Шкода, що номерів не видно...» – йдеться у дописі.

Інцидент трапився у п'ятницю, 21 грудня, о 8 ранку.

Легковик прямував дорогою та зупинився, щоб пропустити пішоходів. Коли група людей перетнула половину шляху, водій на чорному позашляховику різко пришвидшився те ледь не збив людину, яка мусила бігти до кінця переходу.

У коментарях зазначили, що інцидент трапився на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.


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Теги: інцидент, Луцьк
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Коментарі 1
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треба дивитись на дорогу а не лізти під машину
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