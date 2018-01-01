У Луцьку автохам ледь не збив людину на переході. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
У Луцьку іномарка ледве не збила людину на пішохідному переході.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Вікторія Заболотська.
«Шкода, що номерів не видно...» – йдеться у дописі.
Інцидент трапився у п'ятницю, 21 грудня, о 8 ранку.
Легковик прямував дорогою та зупинився, щоб пропустити пішоходів. Коли група людей перетнула половину шляху, водій на чорному позашляховику різко пришвидшився те ледь не збив людину, яка мусила бігти до кінця переходу.
У коментарях зазначили, що інцидент трапився на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.
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Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Вікторія Заболотська.
«Шкода, що номерів не видно...» – йдеться у дописі.
Інцидент трапився у п'ятницю, 21 грудня, о 8 ранку.
Легковик прямував дорогою та зупинився, щоб пропустити пішоходів. Коли група людей перетнула половину шляху, водій на чорному позашляховику різко пришвидшився те ледь не збив людину, яка мусила бігти до кінця переходу.
У коментарях зазначили, що інцидент трапився на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
треба дивитись на дорогу а не лізти під машину
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