У «Промені» розпочався «Christmas Market». ФОТО*
Сьогодні, 17:42
Вже сьогодні, 21 грудня у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центру «Промінь», розпочався Christmas Market.
Це різдвяна ярмарка, де представлено безліч святкової продукції від виробників Волині та ближніх регіонів.
Тут можна придбати подарунок для рідних до свят, або ж посмакувати унікальними десертами домашнього виробництва. Написати лист другу, надихнутись новорічною атмосферою і насолодитись виступами, які передбачені у програмі маркету.
Вже сьогодні з 18:00 у Grand Central розпочнеться музична програма «Новорічні мелодії»: скрипка, гітара та вокал.
Завтра, 22 грудня з 18:30 розважатиме дітей анімаційна програма та виступить дитячий хор «NOTKI».
В неділю, 23 грудня планується:
15:00 – Super Wintershow від Baby Fashion;
17:30 – розіграш абонементу від клубу Лева;
18:30 – гурт WMA.
Також відбудеться акція «Чужих дітей не буває».
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Це різдвяна ярмарка, де представлено безліч святкової продукції від виробників Волині та ближніх регіонів.
Тут можна придбати подарунок для рідних до свят, або ж посмакувати унікальними десертами домашнього виробництва. Написати лист другу, надихнутись новорічною атмосферою і насолодитись виступами, які передбачені у програмі маркету.
Вже сьогодні з 18:00 у Grand Central розпочнеться музична програма «Новорічні мелодії»: скрипка, гітара та вокал.
Завтра, 22 грудня з 18:30 розважатиме дітей анімаційна програма та виступить дитячий хор «NOTKI».
В неділю, 23 грудня планується:
15:00 – Super Wintershow від Baby Fashion;
17:30 – розіграш абонементу від клубу Лева;
18:30 – гурт WMA.
Також відбудеться акція «Чужих дітей не буває».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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