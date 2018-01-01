У «Промені» розпочався «Christmas Market». ФОТО*

Вже сьогодні, 21 грудня у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центру «Промінь», розпочався Christmas Market.Це різдвяна ярмарка, де представлено безліч святкової продукції від виробників Волині та ближніх регіонів.Тут можна придбати подарунок для рідних до свят, або ж посмакувати унікальними десертами домашнього виробництва. Написати лист другу, надихнутись новорічною атмосферою і насолодитись виступами, які передбачені у програмі маркету.Вже сьогодні з 18:00 у Grand Central розпочнеться музична програма «Новорічні мелодії»: скрипка, гітара та вокал.Завтра, 22 грудня з 18:30 розважатиме дітей анімаційна програма та виступить дитячий хор «NOTKI».В неділю, 23 грудня планується:15:00 – Super Wintershow від Baby Fashion;17:30 – розіграш абонементу від клубу Лева;18:30 – гурт WMA.Також відбудеться акція «Чужих дітей не буває».